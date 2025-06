Bonazzi, la matita dietro la t-shirt: "Disegnare questa vittoria è magico. Ho voluto metterci tutta Bologna"

"Mai avrei pensato di disegnare la vittoria del Bologna in Coppa Italia, invece è successo". La matita digitale di Davide Bonazzi, illustratore di calibro internazionale, ha ‘firmato’ la maglia da collezione che venerdì, in esclusiva, i lettori di Bologna e provincia potranno acquistare in edicola insieme con la copia del Carlino (a 12 euro oltre al prezzo del quotidiano). E con il giornale ci sarà anche un magazine gratuito di 96 pagine dedicato all’impresa dei rossoblù.

Bonazzi, cosa rappresenta l’illustrazione?

"Ciò che abbiamo vissuto la sera del 14 maggio, a Roma. Ho deciso di dare maggiore spazio ai tifosi piuttosto che ai giocatori, mettendo al centro le persone e i bolognesi che hanno seguito la squadra durante tutto l’anno, partecipando anche alla finale".

Come ha sviluppato l’idea?

"Nella parte in basso ho raffigurato diversi profili: bambini, ragazzini, famiglie e adulti, così come gente più anziana, immortalando il passaggio generazionale che vive la tifoseria. Sullo sfondo ci sono il Nettuno e le Due Torri, per simboleggiare chi non sono riuscito a venire".

E nella parte in alto?

"C’è la curva del Bologna, con la scritta ‘La mia vita te la dedico’, ripresa nella coreografia messa in scena a Roma: c’erano cartoncini e bandierine rosse da una parte e blu dall’altra. Ho ripreso quel motivo, sfumato con il blu della maglietta".

Cosa mette in comune le due raffigurazioni?

"Una bandiera, che è sventolata in alto da un tifoso a Bologna, riprendendo la coreografia nella capitale: mentre si distribuivano le bandierine per i tifosi, c’erano due sbandieratori con due vessilli enormi nella pista di atletica, vicino al campo. Insomma, la curva diventa bandiera".

Ci sono anche i giocatori?

"Ci sono quattro calciatori al centro della bandiera, dalla quale emergono, diventando i protagonisti di questo successo".

Chi sono?

"A destra troviamo Ndoye con la sua esultanza e quello sullo sfondo è Skorupski. Poi mi sono venuti in mente Orsolini che alza la coppa e Ferguson con la fascia da capitano. L’idea è che tutto il club ci si immedesimi".

È la prima volta che lavora su una t-shirt?

"Ho fatto altri lavori, ma per il Carlino è la prima volta".

Che emozione rappresenta?

"Mai avrei pensato di poterlo fare (ride, ndr). Avrei amato e seguito il Bologna lo stesso, come faccio da 40 anni, ma questa vittoria è un altro paio di maniche. Fino al fischio finale all’Olimpico ho faticato a crederci".