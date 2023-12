Bondanelli festeggia 40 anni. La moda diventa ecosostenibile

Dalla tradizione alla modernità, una storia di 40 anni costellata di successi, perché l’azienda di moda Bruna Bondanelli, pur guardando al futuro, non ha mai perso la sua anima. A inizio dicembre l’attività, che ha sede a Molinella, ha festeggiato l’anniversario. Questa azienda nata quasi dal nulla, ha saputo portare il made in Italy e l’artigianato molinellese fino al red carpet dei Golden Globe, a Hollywood. Negli ultimi anni, nonostante il periodo Covid che ha colpito anche il settore della moda, Bondanelli ha ampliato i suoi orizzonti approdando ai mercati esteri e specializzandosi nella nuova maglieria ecosostenibile .

Un settore, che nell’impresa, è affidato alla figlia di Bruna, Eloisa Bianchi: "Grazie alla collaborazione con uno staff chimico, sono stati realizzati dei filati utilizzando, ad esempio, riso scaduto. Oppure il latte scaduto dal quale viene creata una fibra composta al 50% da cotone organico e, per l’appunto, dal prodotto riciclato. La stessa operazione è stata realizzata con i fondi di caffè e la lana merinos. Il risultato? Abbiamo ottenuto capi di maglieria ecosostenibile con fibre certificate con varie proprietà: antiallergiche, antimicrobiche, leggerezza e traspirabilità". Non solo.

"Le nostre maglie – continua Eloisa – vengono realizzate con la tecnica all’avanguardia ‘seamless’, ossia senza cuciture. Il che rende il capo più confortevole e permette una totale libertà di movimento, proprio perché non c’è nulla a impedirlo". Il brand Bondanelli, inoltre, deve il suo successo alla gestione familiare. Il figlio di Bruna, Alessandro Bianchi, si occupa dell’amministrazione, del marketing e della scelta delle modelle. Grazie a lui l’azienda è stata presente ed è presente spesso alle giurie di Miss Italia e Miss mondo Italia, e in altre vetrine di prestigio. Anche il padre Edgardo Bianchi rappresenta uno dei pilastri dell’impresa. Una realtà che non si ferma mai e che ha da poco inaugurato il proprio Outlet in via Pertini, nella zona artigianale di Molinella. Bruna Bondanelli nel paese della Bassa è un’istituzione: nel 2004 la stilista ricevette dall’ex sindaco Bruno Selva il riconoscimento come azienda che con il suo ruolo ha accresciuto il prestigio del tessuto economico locale. Fra le missioni di questa impresa all’estero va annoverata quella del 2012 a Hong Kong nell’ambito dei rapporti commerciali tra questo Paese e l’Italia. Insomma, Bondanelli è uno spaccato della storia emiliana, e la sua storia potrebbe essere materia per un film. La fondatrice Bruna iniziò la produzione acquistando una macchina da maglieria a rate tramite una televendita.