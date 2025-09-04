Bonfiglioli dà la carica:: "In trincea, ma siamo forti"

Dazi, Ue, industria, infrastrutture. Con uno sguardo per "costruire un nuovo futuro", fulcro della dodicesima edizione di ’Farete’, la due giorni partita ieri in Fiera organizzata da Confindustria Emilia (assente Matteo Lepore, in visita istituzionale a Palermo). La presidente degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara Sonia Bonfiglioli, dando il via all’Assemblea pubblica dell’Associazione, parte bacchettando un’Europa "evaporata", per dirla con l’ex premier Mario Draghi. Per Bonfiglioli la Ue oggi ha "la consistenza di una maionese". In questo nuovo ordine mondiale l’Ue, dove è un tutti contro tutti, infatti, rischia di "essere schiacciata" e di "rimanere da sola". Da qui, la numero uno di Confindustria Emilia, guarda all’impresa che deve "abbandonare il modello di fabbrica anni Ottanta, ma rinnovarsi e guardare al futuro". Pensando all’Emilia-Romagna e al nostro territorio, Bonfiglioli ammette che "le prospettive non sono rosee, ma noi siamo comunque una terra forte, che non si piange addosso". Da qui, dà la carica alle imprese emiliane alle prese con le conseguenze dei dazi, delle guerre commerciali e di quelle che si combattono sui campi di battaglia. "Dai momenti difficili vengono spesso fuori le idee migliori. Quindi sono positiva e dico: combattiamo in trincea". Insomma, "come un medico che va in guerra e deve comunque operare, noi imprenditori dobbiamo continuare a fare".

La numero uno di Confindustria Emilia, quindi, guarda all’impresa che deve "abbandonare il modello di fabbrica anni Ottanta, ma guardare al futuro e all’industria 6.0", già abbracciata dalla Cina, dove la robotizzazione la fa da padrona. Va creato un ambiente sano, pulito e tecnologico nelle nostre aziende. Mantenendo i nostri valori", sintetizza Bonfiglioli che ricorda l’importanza del tessuto produttivo italiano ed emiliano. "Le nostre aziende devono rimettersi in gioco e se qualcuna rimarrà indietro darà la colpa ai dazi, ma non è solo quello...". Uno dei nodi? La burocrazia e poi l’energia che, come dice il presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, "ha un costo insostenibile". Altri temi ‘caldi’, la formazione, le materie Stem non scelte delle donne e la mancanza di manodopera tecnica.

Uno sguardo, poi, va al governo Meloni, il cui punto di forza "è la stabilità", dice Bonfiglioli. Attacca, invece, il governatore Michele de Pascale: "Veleggiamo verso 30 mesi consecutivi di calo della produzione industriale e dal governo è tutto fermo. Agosto è stato occupato dal dibattito su Leoncavallo, ma sarebbe più interessante a capire che cosa succede alle imprese di questa terra". Una stoccata arriva anche da Orsini secondo cui "la crescita di questo Paese non si fa migliorando l’Irpef", una delle misure in cantiere nella manovra del governo.

ros. carb.