Bonfiglioli in festa coi dipendenti

Con una festa alla quale hanno partecipato buona parte dei cento collaboratori attivi nei 12 uffici aperti in tre continenti, l’altra sera all’Admiral Park Hotel di Zola si è svolta la celebrazione del primo mezzo secolo di attività della Bonfiglioli Consulting, la società italiana di consulenza con sede centrale a Casalecchio e uno sguardo sul mondo che da cinquant’anni sta a fianco delle aziende per sostenerne la crescita e l’affermazione sui mercati globali.

All’evento era presente Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Area Centro, che ha consegnato all’amministratore delegato Michele Bonfiglioli una targa commemorativa del traguardo raggiunto dalla società bolognese che oggi opera in tutto il mondo, composto da diverse realtà in grado di fornire alle aziende una consulenza integrata in cinque diverse competenze specifiche.