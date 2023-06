Bongiorno, da Bologna sulla strada per l’utopia

Autori e storie di Bologna non mancano al Biografilm. Oggi alle 19 al Lumière, per la sezione Biografilm Art & Music, debutta il film di Vittorio Bongiorno Ask the Sand, un viaggio alla ricerca dell’utopia, compiuto nel 2019 da un padre Bongiorno e un figlio, Giulio, on the road in Arizona alla ricerca di Arcosanti, la città-utopia dell’architetto Paolo Soleri. Le musiche sono in parte degli stessi protagonisti, accanto a quelle di Calexico, John Concertino e Joachim Cooder.

Alle 21,30 al Chiostro di Santa Cristina si entra nelle storie di Bologna raccontate da This is Bologn di Opificio Ciclope e Alvise Renzini. Un documentario in 12 episodi che ci racconta del cambiamento di una città attraverso i ritratti di comunità nuove e vecchie: frequentatori di cinema a luci rosse, tossicomani di videocassette, barbieri ottuagenari, locali notturni, gente che vive sugli autobus, palestre, radioamatori, turisti, nomadi, tycoon del bullone. Opificio Ciclope è stato il ‘dipartimento’ visuale del Link Project, nato quasi 30 anni fa in via Fioravanti.

E con questo lavoro che dà voce a personaggi di uno sfaccettato ‘underground’ (non solo artistico s’intende, anche umano) si narra una Bologna in via d’estinzione e si omaggia il genere anni Settanta dei documentari sensazionalistici noti come Mondo Movie, quelli che censivano usanze assurde, talvolta del tutto false, da un capo all’altro del mondo. Ecco cosa dicono gli autori: "Questo film è come un ritratto di spalle, una fisionomia sfuocata, notturna".

b. c.