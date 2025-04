Bonifica Burana, sono in arrivo le cartelle

Il Consorzio della Bonifica Burana, che opera anche nel territorio coperto e gestito dal Comune di San Giovanni in Persiceto, informa i cittadini che sono in fase di spedizione gli avvisi di pagamento inerenti al 2025.

"Stanno progressivamente arrivando sul territorio – spiega il consorzio in una nota – gli avvisi di pagamento contenenti il contributo consortile anno 2025. Nell’avviso in spedizione è contenuta la spiegazione del beneficio di bonifica ricevuto dall’immobile. Si potrà procedere al pagamento per importi pari o inferiori a 150 euro in un’unica rata con scadenza il 31 maggio; per importi superiori a 150 euro in un’unica rata con scadenza il 31 maggio oppure in due rate con scadenza il 31 maggio e il 31 luglio".

Il Consorzio della Bonifica Burana precisa poi che per i contribuenti, la modalità di versamento del contributo consortile avviene attraverso il sistema PagoPA realizzato da Agid (Agenzia per l’Italia digitale) per rendere sicuro, trasparente e tracciabile il pagamento.

"I consorziati del territorio comunale di San Giovanni in Persiceto – aggiunge la nota – che intendono verificare la propria posizione contributiva, gli immobili oggetto del contributo e relativo importo (bonifica, irrigazione, presidio idrogeologico) o richiedere l’aggiornamento di intestazione dell’avviso di pagamento (a seguito di vendite, successioni, etc.) possono rivolgersi al consorzio telefonando allo 051 6875211, oppure mandando una mail a sede.s.giovanni@consorzioburana.it".

p. l. t.