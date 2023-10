Bonnie Timmermann in sala

Questa sera, alle 20.15, Bonnie Timmermann sarà al Lumière per incontrare il pubblico in occasione della proiezione del documentario che le ha dedicato Simon Wallon, Bonnie. Leggendaria casting director, Timmermann ci racconterà il suo lavoro, spesso misconosciuto, riflettendo su quale sia l’essenza di un attore. Questo documentario celebra il ruolo poco valorizzato e spesso incompreso del casting director", racconta il regista Wallon. "Con la partecipazione di Bonnie e di molti attori e registi di successo che hanno lavorato con lei il film analizza l’alchimia con cui un maestro del casting riesca a coniugare quel barlume di personalità individuato nello spazio del provino con le esigenze specifiche di una sceneggiatura". Da Bruce Willis a Natalie Portman, passando per Liam Neeson e Sigourney Weaver, il documentario utilizza nastri di provini inediti.