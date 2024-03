Bonus facciate con la truffa. La Finanza sequestra 250mila euro

Aveva convinto i condomini di un palazzo in zona Murri a restaurare l’edificio, usufruendo del ‘Bonus facciate’, proponendo loro una sola ditta che avrebbe effettuato i lavori. Una ditta costituita appena una settimana prima dell’assemblea di condominio in questione e che, subito dopo aver ottenuto il contratto, aveva subappaltato a un’altra società i lavori, poi realizzati neppure per metà. E solo per la prontezza di tre inquilini, mai convinti dell’oscura operazione, e dei militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, che hanno svolto le indagini, amministratore infedele e titolare della ditta non sono riusciti a intascarsi i 250mila euro che lo Stato era pronto a erogare per i lavori, sottoforma di credito d’imposta. I due, il primo quarantenne modenese, l’altro coetaneo di Ferrara, sono stati denunciati per truffa nei confronti dei proprietari delle abitazioni del palazzo e tentata truffa allo Stato.

La vicenda era iniziata a luglio del 2021, quando l’assemblea di condominio, con soli tre contrari, aveva approvato i lavori, per una spesa, comprensiva di Iva, di 315mila euro. Con l’applicazione del beneficio del Bonus facciate, il 90% dei costi sarebbe stato coperto dallo Stato; il restante dai condomini, che avevano pagato all’amministratore, già a febbraio 2022, 27mila euro. La restante cifra, 285mila euro, sarebbe stata emessa con la formula dello sconto in fattura, documento da emettere dopo la conclusione dei lavori. Tutto sembrava avviato. E invece sono sorti ben presto i problemi: la ditta in subappalto ha avviato i lavori, con estemo ritardo, che, dopo essere andati avanti per mesi a singhiozzo, sono stati interrotti, definitivamente, a metà dell’opera. Malgrado questo, l’amministratore infedele aveva comunque comunicato all’Agenzia delle Entrate il completamento dei lavori, per ottenere il rimborso.

Prima che la truffa allo Stato si completasse, le indagini della Guardia di Finanza, innescate dalla denuncia dei tre condomini, hanno portato al sequestro, disposto dalla Procura, dei 250mila euro di crediti d’imposta fittizi che la ditta ferrarese era pronta a intascare, con la complicità dell’amministratore infedele. Restano i soldi persi dai condomini, che la prossima volta ci penseranno due volte prima di accettare un contratto ‘a scatola chiusa’.