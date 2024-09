Bonus per il teleriscaldamento alle famiglie a basso reddito

Torna il bonus teleriscaldamento a Granarolo. Hera ha determinato di riconoscere alle famiglie economicamente svantaggiate del Comune per il 2024 un bonus a compensazione della spesa per il servizio teleriscaldamento da attribuire con le modalità di seguito esposte. Gli importi del contributo annuo sono quelli indicati per ciascuna categoria di cliente avente diritto. Il bonus è riferito all’uso del riscaldamento, vale per l’anno 2024 e non è retroattivo.

Per gli aventi diritto sarà necessario recarsi presso gli sportelli comunali del Comune di Granarolo dell’Emilia preposti alla raccolta delle domande, con la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento e il numero di componenti del nucleo familiare, entro il 31 dicembre. Il bonus sarà erogato agli aventi diritto con le seguenti modalità: clienti con fornitura individuale ovvero mediante accredito (in unica soluzione) sulle bollette inviate a partire da aprile; clienti con fornitura centralizzata ovvero mediante rimborso nel contratto condominiale. L’amministratore del condominio provvederà a trasferire l’importo ai beneficiari. L’elenco dei beneficiari e il relativo rimborso sono inviati a mezzo lettera ai singoli amministratori entro il 30 aprile prossimo.

Il Bonus Teleriscaldamento può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano il teleriscaldamento, con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, che ricadano in una delle seguenti categorie: con indicatore Isee non superiore a 9.530 euro e con indicatore Isee compreso tra 9.530 euro e non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) La domanda per il Bonus Teleriscaldamento ha valore per l’anno 2024 e non è retroattiva.