Bonus trasporti, Tper avvia la prenotazione anti-code a Bologna: ecco come funziona

Bologna, 9 maggio 2023 – Dopo le caotiche code agli sportelli registrate nelle ultime settimane per ottenere il Bonus trasporti, Tper corre ai ripari. Al fine di ridurre i disagi e il caos creatosi (una donna era stata portata addirittura in Pronto soccorso a seguito di una caduta), l’azienda di trasporto pubblico ha messo in campo un’ulteriore procedura, con l'obiettivo di eliminare del tutto le file alle biglietterie.

La novità

A partire da domani, mercoledì 10 maggio, per gestire il bonus trasporti direttamente in biglietteria sarà obbligatoria la prenotazione del proprio turno allo sportello. È stata, infatti, rafforzata la procedura telematica che ora consente di prenotare circa 800 operazioni al giorno nei due Punti Tper di Bologna abilitati alla trasformazione del bonus: Via Marconi 4 e Autostazione. L'opzione della prenotazione era già operativa da tempo ma per un numero molto più limitato di posti.

La procedura per la prenotazione

Per prenotare è possibile utilizzare lo specifico software alla pagina web www.tper.it/saltalafila oppure telefonare al call center 051.290.290. Nelle biglietterie di Via Marconi 4 e dell’Autostazione, da domani sarà obbligatorio presentarsi solamente all'orario prenotato. In parallelo, è stata ulteriormente rafforzata la risposta delle biglietterie, in particolare a Bologna, con orari prolungati rispetto all’ordinario. L’azienda ribadisce che “in nessun modo è possibile utilizzare il bonus presentandosi in biglietteria senza prenotazione. Ogni prenotazione consentirà l’utilizzo di un solo Bonus trasporti”.