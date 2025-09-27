’Books’, se il libro è a regola d’arte

di Benedett a CucciDa una parte il libro d’arte, dall’altra il libro femminista. Fino a domani sotto le Due Torri si approfondiscono aspetti particolari dell’editoria con Books che si tiene al Mambo e Flush al Centro di Documentazione delle Donne in via del Piombo, per esplorare le produzioni editoriali - cartacee e native digitali del femminismo contemporaneo con un’esplorazione particolare dell’ironia. Curato da Danilo Montanari e Lorenzo Balbi, Books arriva alla terza edizione nella Sala delle Ciminiere e presenta quattro focus espositivi pensati per valorizzare la qualità e la storia dell’editoria d’arte italiana.

Il primo, Mario Diacono, Gli anni di Bologna 1977 -1979, curato da Fosca Ugoletti e Greta Virdis e realizzato in collaborazione con la Collezione Maramotti di Reggio Emilia, rappresenta un omaggio allo scrittore, artista e gallerista attivo a Bologna tra il 1977 e il 1979 – con particolare attenzione al suo sodalizio con Claudio Parmiggiani; il secondo è dedicato a Franco Guerzoni - artista modenese legato alla Galleria Studio G7, il terzo, Mario Giacomelli. ’Libri ed Ephemera 1955-2025’, ricorda il fotografo e tipografo in occasione del centenario della sua nascita presentando una selezione di materiali eterogenei, tutti provenienti dall’Archivio della Libreria di Frusaglia, che tracciano la traiettoria artistica e la fortuna critica di Giacomelli: libri, depliant, riviste, cataloghi e copertine che spaziano dal catalogo del primo premio vinto al concorso fotografico di Castelfranco Veneto nel 1955 alla copertina di Art e Dossier del 2025. Il quarto focus è dedicato all’artista, scrittore e saggista italiano Gianni Emilio-Simonetti esponente del situazionismo in Italia il quale partecipò al movimento artistico Fluxus. Quest’anno per la prima volta entra nel contesto anche l’Accademia di Belle Arti con studentesse e studenti che hanno realizzato libri d’arte: verrà conferito un premio al progetto editoriale più meritevole e il MamBo lo acquisirà per la sua collezione. Info: www.bookfestival.it

Tanti incontri e approfondimenti costruiscono un bel programma a Flush, che pone l’ironia sotto la lente quale linguaggio scelto dal femminismo e dai movimenti Lgbtqia+ per mettere in discussione i linguaggi dominanti, per agire pratiche di resistenza, creatività e di immaginazione politica, dalla carta ai social. Accanto all’expo con 25 realtà editoriali – case editrici, riviste, fanzine e autoproduzioni – il festival propone un fitto programma, con tre talk, laboratori, presentazioni e interviste, che andranno dalle tecniche della scrittura umoristica al panorama delle autrici che hanno fatto dell’ironia una cifra distintiva, dall’uso di ironia e sarcasmo per smantellare e decostruire gli stereotipi al rapporto tra linguaggi visivi e politici. Info: flushfestival.women.it