Boom di danni alle strade FdI: "Investimenti subito"

Complice l’alluvione, c’è un incremento di segnalazioni e di interventi di riparazione e ripristino del manto stradale. La conferma arriva dal Dipartimento lavori pubblici, verde e mobilità del Comune che, in risposta a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno (dal primo gennaio al 30 giugno) sono già 7.566 le segnalazioni di ammaloramenti delle nostre strade.

"Numeri in crescita su cui ha inciso il maltempo di maggio che ha causato diversi danni al patrimonio stradale del Comune", ammette Palazzo d’Accursio.

Se, infatti, facciamo un confronto con gli anni precedenti, scopriamo che nel 2022 le segnalazioni erano poco più di 8.700 in dodici mesi. Ancora meno nel 2021, ferme a 7.160, e nel 2020 con le segnalazioni a quota 6.941. Erano di più nel 2019 (periodo pre-Covid) con 9.269 richieste di intervento.

Per quanto riguarda i lavori di riparazione e ripristino, invece, sono 7.823 nei primi sei mesi dell’anno le manutenzioni per rimettere in sesto le nostre strade, mentre in tutto il 2022 erano stati poco più di 9mila.

Lavori nettamente inferiori – considerando tutti i 12 mesi – nel periodo Covid, con oltre 7.600 rifacimenti nel 2021 e 7.400 nel 2020. Cifre più alte – prima della pandemia – nel 2019: le riparazioni furono, infatti, 9.150, verosimilmente meno del 2023 considerando che al 30 giugno già si sfiorano gli 8mila ‘cantieri’.

"I dati che abbiamo ottenuto dal Comune confermano quel che da tempo diciamo e che i cittadini quotidianamente ci segnalano, ossia che lo stato di ammaloramento delle strade e dei marciapiedi di Bologna non è degno della nostra città", sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia, Francesco Sassone. Che, commentando i dati, incalza l’amministrazione: "Solo a giugno siamo arrivati a un numero elevatissimo di segnalazioni e manutenzioni che dimostrano come le strade di Bologna abbiano bisogno di più cura. Il numero elevato di interventi degli ultimi anni, poi, dimostra come il sindaco Lepore e la sua Giunta siano più impegnati ad approvare progetti ideologici come la Città 30 all’ora piuttosto che occuparsi di un grande piano di manutenzione delle strade".

Per Sassone, insomma, "le ingenti risorse spese per la sola cartellonista della Città 30, quasi 170mila euro, sarebbero meglio spesi per un’adeguata e anticipata manutenzione delle strade e dei marciapiedi così da garantire anche maggiore sicurezza ai cittadini, perché una strada o un marciapiede con le buche sono un pericolo per tutti". Il meloniano non manca di pungere la giunta Lepore – "sempre pronta a seguire l’ideologia dell’estrema sinistra di Coalizione Civica" – e chiede un cambio di passo: "Affronti le problematiche della città e risparmi le risorse della Città 30 per mettere in campo un serio piano di messa in sicurezza delle strada della nostra città".

Rosalba Carbutti