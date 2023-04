Boom di domande per il nido Più posti in deroga al ’Mimosa’

Boom di richieste per il nido, il Comune di Calderara corre ai ripari aumentando la capienza del nido d’Infanzia Mimosa per la fascia d’età 0 – 3 anni. La giunta comunale ha applicato la deroga prevista per legge e ha aumentato da 84 a 98 la presenza di bambini. In sostanza si è riusciti ad accontentare le richieste quest’anno aumentate di 20 bimbi. Sempre al Mimosa poi verrà realizzata in forma sperimentale una sezione part - time, capace di accogliere fino a 15 bambini con orario 7,30 - 14. Per far fronte alle esigenze delle famiglie calderaresi, con questa manovra, che restituisce complessivamente 29 nuovi posti in più, l’amministrazione spenderà circa 180 mila euro.

"Si tratta – dice il sindaco Giampiero Falzone, delegato per la Scuola e i Servizi educativi – di uno sforzo organizzativo e di uno stanziamento importante, che rispondono a una scelta di campo precisa. La nostra linea, che rafforziamo fino a farne un mantra, è: dare risposta il più possibile alle famiglie che hanno bisogno. Con l’aumento della capienza del Mimosa, nel rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme, e la creazione della sezione part-time, in attesa della costruzione del nuovo nido, vogliamo dare un segnale di attenzione forte ai nuclei familiari". E aggiunge: "Le famiglie possono dunque stare tranquille; perché con questa iniziativa la lista di attesa scorrerà molto. Un’esigenza ancora più forte trattandosi di servizi all’infanzia, che ha visto l’ufficio scuola e il settore politiche del benessere del Comune, che ringrazio, impegnati per dare risposta al maggior numero di famiglie". La graduatoria provvisoria dei bambini ammessi per l’anno educativo 2023 - 2024 la si può già trovare sul sito web del Comune. Per motivi di privacy, ogni bambino viene identificato non attraverso il nome e cognome, ma attraverso il numero di protocollo ricevuto al momento della presentazione della domanda, numero reperibile nella ricevuta dell’iscrizione.

p. l. t.