Boom di Ferragosto in Pinacoteca In autunno la star sarà il Guercino

di Benedetta Cucci

Mentre si scaldano i motori per organizzare la prossima mostra dedicata al Guercino a fine ottobre, in concomitanza con la riapertura della Pinacoteca civica di Cento, a 13 anni dal terremoto, la Pinacoteca Nazionale della nostra città si gode gli eccellenti dati sui visitatori del Ferragosto, che dal 12 al 15 agosto sono stati 1.049, rispetto ai 575 del 2022. Lo scorso anno il 15 cadeva di lunedì, giorno di riposo, ma il numero dei biglietti strappati rimane alto e segna un bel sorpasso anche sul 2019. Una Pinacoteca così in forma, insomma, non c’è mai stata. E, giorni vacanzieri a parte, che hanno attirato nel museo di via Belle Arti soprattutto turisti stranieri bramosi di bellezza artistica, è proprio dall’inizio dell’anno che le cose vanno molto bene, con i weekend che sono passati dai circa 180 visitatori del 2022 ai quasi 200 di questi primi sette mesi, da gennaio a luglio, grazie anche alle scelte di allestimenti nuovi, come spiegano soddisfatti dalla Pinacoteca Nazionale, dopo un 15 agosto che ha contato quasi 300 presenze "senza esposizioni, solo per il Museo".

Si sta infatti lavorando al prossimo entusiasmante progetto dedicato al Guercino, con inaugurazione tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre (apertura fino al febbraio del 2024), che comprenderà opere della Pinacoteca e prestiti provenienti da altri musei, soprattutto italiani, ma la speranza è quella di avere anche opere dall’estero. Per il momento è tutto in attesa di conferma, ma un po’ di tempo, ancora c’è. "Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro portato avanti per rendere la Pinacoteca la casa di tutti, al di là che si sia appassionati di storia dell’arte" fanno sapere dal museo, secondo le intenzioni della direttrice Maria Luisa Pacelli. Una delle manifestazioni vincenti è stata la prima edizione di ’Membrane culturali’ (prossime date il 26 agosto con ’Tratti d’infanzia- Diari di bordo’, laboratorio creativo per l’infanzia proposto da Checkpoint Charlye e il 16 settembre con Fonogrammi , e il laboratorio + performance a cura di Fossick Project), serie di eventi che ha reso il museo un luogo dove "succedono cose".

Ma in generale, la Pinacoteca ha tratto molta nuova energia dai nuovi allestimenti operati tra le sue sale. Dal 30 marzo, ad esempio, dopo la mostra ’Giulio II e Raffaello’, ha riaperto la sezione dedicata al Rinascimento con un nuovo percorso espositivo, un allestimento rinnovato e due preziose tavole di Perugino in prestito. Il nuovo racconto dell’ala, si sviluppa in venti capitoli secondo criteri cronologici e tematici e copre un arco temporale che dal 1450 arriva fino alla metà del Cinquecento, ponendo l’accento sui nodi fondamentali e sulle personalità più significative dell’arte a Bologna. Qualcosa di simile, anche se in modo più ridotto, è stato fatto per la sezione del Barocco nel 2022, dove ci sono le opere del Guercino.