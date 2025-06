Boom di pubblico al torneo dei baby calciatori

Un lungo weekend di calcio (le sfide sono state diffuse in diverse giornate nell’arco degli ultimi mesi) e allegria, come sempre partecipassimo, quello tenutosi ad Altedo per il Memorial Ballandi. Il torneo ‘Iso e Bibi Ballandi’ nasce 32 anni fa come torneo giovanile, creato da Iso e Bibi Ballandi, imprenditori noti della Bassa. I due avevano creato questo torneo dove c’era la partecipazione di tante società sportive: oggi è diventato il Memorial dedicato a loro perché prima è venuto a mancare Iso e poi Bibi. Il torneo si gioca tra aprile e maggio, tra Altedo e Baricella, area strategica perché permette agli organizzatori di avere un po’ tutte le società della regione: è un torneo che unisce all’incirca 120 società partecipanti.

È un torneo che ha tutta la parte agonistica quindi fino all’Under 18, e fino ai piccoli per quanto riguarda l’attività di base, e poi tutta l’agonistica, ovvero l’Under 14, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18, quindi è una competizione calcistica che comprende tutta la filiera del settore giovanile. Come spiega Daniela Tavalazzi dell’organizzazione: "Per quanto riguarda l’attività di base vengono premiati tutti allo stesso modo, come da riferimento un anche delle linee federali: quindi non c’è un bimbo che gioca e vince sempre, questo è il nostro criterio".

L’agonistica si è conclusa lunedì: per l’Under 14 ha vinto la società Murri, per l’Under 15 il Fossolo 76, per l’Under 16 la società Corticella e per l’Under 18 il Progresso. L’Under 17 non era presente. Dall’organizzazione aggiungono: "Come ingressi siamo intorno ai 3-4mila biglietti staccati. Va sottolineato che questo torneo è reso possibile anche dalla disponibilità dei volontari della zona, quindi grazie a loro che si prodigano anche a dar da mangiare a tutte le famiglie che si radunano. Un grande grazie anche per il supporto delle amministrazioni comunali, sia di Baricella che di Malalbergo che ci danno la possibilità di creare quello che oggi è il Memorial Ballandi".

Per la categoria Pulcini 2015 hanno partecipato al quadrangolare finale SiBe (Siepelunga Bellaria), Molinella, Balca e Castenaso. Tra i Pulcini 2014 si sono distinte Pontevecchio, Cus, Lame e Castenaso. Salendo agli Esordienti 2012 all’ultima fase sono giunte SiBe (Siepelunga Bellaria), Crespo, Cus, JFinale. Al raggruppamento conclusivo degli Esordienti 2013, invece, si sono qualificate Zola, Mezzolara, Cus e Basca.

Si dice soddisfatto di questo importante appuntamento che da vari decenni si svolge sul territorio, coinvolgendo giovani di tutta la regione, anche il primo cittadino di Malalbergo, Massimiliano Vogli: "Il Torneo Isa e Bibi Ballandi giunto quest’anno alla sua 32esima edizione è uno dei tornei, che coinvolgono il settore giovanile, più partecipati dell’area metropolitana bolognese. Nasce 32 anni e ora anima i territori sia di Malalbergo, per la precisione Altedo, e Baricella grazie all’organizzazione della società calcistica sovracomunale del Balca Poggese".

Zoe Pederzini