Boom di richieste per i profili tecnologici: Bologna nella top ten E svetta anche sulle retribuzioni medie, tra le più alte d’Italia

Bologna è tra le dieci ‘Tech Cities’ italiane, vale a dire le città dove in totale si concentra l’81% delle offerte di lavoro del settore IT (Information technology). Lo studio “Tech Cities 2023” di Experis (brand di ManpowerGroup) analizza la lista dei profili IT più ricercati a Bologna, descrivendone le caratteristiche principali e riportandone la retribuzione media, tra le più alte d’Italia. In città la Ral media per un profilo di middle seniority va dai 75mila euro di un Chief Technology Officer (CTO)­ai 35mila euro di un Java Developer o di un Full Stack Developer, con una media per tutte le specializzazioni di 44,9mila euro annui lordi. Secondo il report, i tre profili più richiesti nelle Tech Cities (che oltre a Bologna sono Milano, Padova, Torino, Bari, Napoli, Roma, Udine, Verona e Catania) sono il Data Scientist o Architect, il Java Developer e il SAP Manager, ma con delle differenze rilevanti tra una città e l’altra. Bologna, ad esempio, si contraddistingue per le offerte di lavoro per Model Based Design Engineer, il cui compito è quello di definire i requisiti del comportamento di un sistema, le logiche di controllo e le “ipotesi di comportamento” in cui quel sistema agisce. Nella provincia di Bologna si concentra quasi un quarto (24%) delle ricerche per questo profilo tecnico. In particolare, un dato interessante riguarda anche la ricerca di profili specializzati nella Cyber Security, che sfiora il 90% delle richieste all’interno delle Tech Cities, concentrandosi soprattutto a Bologna, Milano e Roma. Questo a conferma di un trend in continua crescita: la sicurezza informatica, la gestione dei dati e l’utilizzo corretto delle infrastrutture digitali sono ormai tra le priorità aziendali e sempre più connesse alla brand reputation.