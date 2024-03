Boom di visitatori per la mostra del Guercino. In 42mila hanno scoperto lo studio del maestro

Si è chiusa la mostra Guercino nello studio con un importante risultato, 42mila visitatori, che conferma il trend positivo della Pinacoteca nell’ultimo anno. La mostra, curata da Barbara Ghelfi e Raffaella Morselli, ha avuto inoltre riscontri molto positivi: l’esposizione ha fatto registrare un numero di visitatori paragonabile a quello della mostra dedicata a Giulio II e Raffaello allestita lo scorso anno (45mila visitatori).

In generale, nel 2023, il museo ha registrato un più 15%, in termini di numero di ingressi, sul 2022 e oltre il 7% in più rispetto al periodo pre Covid. La mostra è stata l’occasione per ripensare l’ala del Barocco, che verrà riaperta al pubblico dal 30 marzo con un nuovo allestimento.