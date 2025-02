Booming fiorisce dentro Palazzo Isolani

In origine fu l’autostazione poi venne Palazzo Pallavicini, poi Dumbo e ora eccola a Palazzo Isolani. La fiera indipendente d’arte Booming Contemporary Art Show (nata SetUp e super underground) diretta da Simona Gavioli e al via il 6 febbraio dalle 19 alle 24, continua a essere inquieta, dopo 12 edizioni. E coerente con la sua ricerca espositiva votata all’emersione delle nuove generazioni e al dialogo con spazi alternativi e luoghi storici. In effetti la filosofia della manifestazione parallela ad Arte Fiera che ha come tema guida #LeRampicanti, poteva essere un impeto eroico, come tanti ne abbiamo visti a Bologna, soprattutto quando si opera indipendenti, ma in tutti questi anni Gavioli ha dimostrato di aver le idee molto chiare in fatto di percorso curatoriale. Lei ha battezzato prima di molti altri, terreni artistici che si intrecciano con istanze proprie della generazione Z, quella dei nativi digitali che a Booming sono una realtà importante.

Tra questi artisti non ancora trentenni c’è ad esempio Giulio Boccardi, già protagonista della fiera nel 2024 con il main project della sezione Le Ecocentriche. Ora a Palazzo Isolani, affacciato su piazza Santo Stefano, torna con un progetto per il luogo più esclusivo dello spazio espositivo, ovvero la cappella consacrata nella Sala dell’Alcova, che non è mai stata aperta pubblicamente per le altre manifestazioni: al centro della cappella c’è un piccolo albero che Boccardi ha reso già protagonista della sua performance ’Sodalizio. Atto I: Il rituale’, tenuta presso la sede trentina di Boccanera Gallery in occasione del solstizio d’inverno a dicembre 2024 e che ora porta in città.

Alla Gen Z interessa indagare l’arte e l’esistenza attraverso la perfomance, quindi il pubblico si aspetti di incontrare azioni sorprendenti in vari momenti, fino al 9 febbraio. A cominciare dall’inaugurazione, quando sulla scala elicoidale del Vignola, all’esterno del padiglione, Dora Musola, veronese classe 2000, proporrà ’Costellazioni familiari’ in cui interpella e coinvolge il pubblico, conquistando lo spazio e dissolvendo l’individualità a favore di una dimensione collettiva.

La fiera, che opera una maggiore selezione tra le gallerie, 21 rispetto alle 35 dello scorso anno, presenta la mostra speciale ’Intrecci’, con opere di Thomas De Falco, Eva Fruci, Micc, Dora Musola, Leonardo Panizza, Monica Smaniotto e Nadia Tamanini che lavorano sulla matericità di ricami, intrecci tessili, organici, botanici e tecnologici, richiamando alla mente una vegetazione spontanea che si arrampica agli alti armadi della sala dell’Archivio di Palazzo, affiorando tra volumi e documenti storici ricchi di memoria.

Benedetta Cucci