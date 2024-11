Booming torna alla storia. La GenZ a Palazzo Isolani

Booming Contemporary Art Show cambia casa. Lascia Dumbo e arriva a Palazzo Isolani, in via Santo Stefano, dal 6 al 9 febbraio, in concomitanza con Arte Fiera. Dall’ex scalo ferroviario riconvertito a spazio per le arti in via Casarini agli ottocento metri quadrati del piano terra di Palazzo Isolani, radicato nel diciottesimo secolo e con le sale settecentesche riccamente affrescate da Francesco Stagno e da Giuseppe Valliani, per la quadratura, e da Giuseppe e Antonio Rolli ai quali si attribuiscono gli affreschi della sala decorata con il Trionfo di Felsina e della Casa Isolani. Qualcuno potrebbe stupirsi, ma certamente non la fondatrice di Booming Simona Gavioli, che nel 2020 lanciò la kermesse con un passato in SetUp, fiera indipendente e innovativa nata all’Autostazione delle corriere nel 2013 e poi traslocata a Palazzo Pallavicini in via San Felice, dedicata agli artisti emergenti che per 7 anni fu protagonista della settimana dell’arte bolognese. Insomma, di rigenerazione urbana Gavioli ne ha fatta in anni non sospetti. E l’alternanza tra luogo underground e palazzo storico è sempre stata una sua peculiarità, poiché proprio in queste svolte ’spaziali’ trova linfa vitale per la manifestazione che nel frattempo è passata da artisti emergenti a ’emergenze emergenti’ nel panorama contemporaneo. Tema della prossima quinta edizione #lerampicanti, con le sezioni tematiche Le Elicoidi (Main Section), Le Rampicanti (Sezione Femminismi), Le Ne(ur)ogenerative (Sezione GenerationZ), Le Ecocentriche (Sezione Ambiente). "Dopo cinque anni lasciamo Dumbo che in qualche modo abbiamo lanciato, poco prima del Covid – racconta Gavioli – e la stessa cosa era successa proprio dopo cinque anni con SetUp che andò in via San Felice dall’Autostazione. Ci sono dei cicli, come le nuove generazioni che non cambiano più ogni 25 anni ma ogni 5, il mondo è sempre più veloce". E aggiunge: "Nel frattempo il mondo dell’arte ha iniziato a spostarsi di nuovo nei luoghi un po’ selvatici e noi che amiamo andare contro corrente, torniamo alla nostra storia e ci radichiamo in questo palazzo, espandendoci almeno per tre anni".

Nella Stanza dell’Archivio ci sarà il punto zero della manifestazione, dove ascoltare le conferenze, fare le colazioni coi collezionisti il venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 10,30 (su prenotazione), e dove si troveranno le opere della Generazione Z. "Ci concentreremo molto su quella che è stata la storia della famiglia Isolani, così importante per la città – spiega ancora Gavioli – facendola incontrare con il contemporaneo e proprio per questo faremo poche pannellature, per far dialogare chiaramente le opere con lo spazio, ampliando anche il concetto di dimora". Per l’occasione di Booming, che ha come simbolo l’hedera Helix, verrà anche aperta la cappella consacrata, solitamente chiusa.

Benedetta Cucci