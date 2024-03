Bordon, Ausl:: "Un asilo vicino al Maggiore"

Un asilo nido nei pressi del Maggiore, con orari flessibili che possano aiutare i dipendenti dell’Ausl nella gestione dei figli. Dovrebbe essere pronto nel giro di un paio di anni, come annuncia il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon. Il costo è sul milione di euro, 400 mila sono già stati messi a disposizione dalla Fondazione del Monte. Una struttura di aiuto soprattutto alle donne visto che tra le undicimila persone che lavora per l’Azienda Usl (novemila a tempo indeterminato e duemila determinato), il 70 per cento è donna e nella professione medica rappresentano il 62 per cento. Donne che guadagnano, però, in media il venti per cento in meno degli uomini perché questi, avendo più tempo a disposizione relativamente al lavoro di cura di figli o genitori, possono fare più libera professione. Emerge nel corso della presentazione la terza edizione del festival ‘Io conto-Il valore delle donne’, organizzato dall’Azienda sanitaria insieme alle associazioni Sophia e Dry Art. La rassegna prevede una serie di eventi, da oggi fino a maggio, con l’obiettivo di promuovere l’educazione e l’autonomia finanziaria delle donne. Sempre da oggi, giornata dedicata alle donne, sarà disponibile un questionario (sulla rete intranet dell’Ausl) un questionario rivolto a tutti i dipendenti volto a capire quanto è amplia la consapevolezza della medicina di genere, della violenza di genere, relativo al vissuto delle stesse persone ma anche all’interno dell’ambiente di lavoro.

Fra le tante iniziative, sono stati resi noti anche tutti i servizi di prevenzione, diagnosi, cura dedicati alle patologie femminili presso l’Istituto di scienze neurologiche del Bellaria. Tali programmi riguardano l’epilessia, la sclerosi multipla, le cefalee, disturbi dell’alimentazione. Un aiuto economico alle donne straniere che fanno formazione arriverà da Coop Alleanza.

Monica Raschi