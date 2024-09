"Borgo accogliente". Prorogato il bando

Prorogata al 5 ottobre la scadenza del bando "Borgo accogliente", destinato a promuovere i progetti per la riqualificazione, valorizzazione e sviluppo dei borghi storici marchigiani con il rilancio di attività economiche e turistiche, cui la giunta regionale ha destinato 24 milioni. La scadenza, fissata per il 20 settembre, è stata posticipata per garantire ulteriore tempo per la presentazione delle domande da parte dei Comuni, anche accogliendo le richieste dell’Anci Marche, e per consentire l’organizzazione delle migliori strategie e partnership sul territorio. Il bando "Borgo accogliente" è l’intervento centrale della "strategia borghi" fortemente perseguita dalla Regione Marche e dal presidente Acquaroli (in foto), per costituire un circuito di eccellenza rappresentativo e trainante per l’intero sistema regionale. Le risorse destinate al provvedimento ammontano a 24 milioni e fanno parte di una dotazione più ampia che comprende anche diverse linee di intervento e riserve nei bandi europei rivolte alle imprese che hanno sede nei borghi, per oltre 100 milioni totali. Il bando è dedicato ai Comuni per sostenere proposte di progettualità di rilancio dei borghi.