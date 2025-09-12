Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaBorgo Digani, modello inclusivo. Grande festa al ristorante sociale
12 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Borgo Digani, modello inclusivo. Grande festa al ristorante sociale

Borgo Digani, modello inclusivo. Grande festa al ristorante sociale

Il complesso multiservizi festeggia il primo anno. Pasini: "Progetto innovativo".

Le istituzioni intervenute alle festa di ieri ad Argelato

Le istituzioni intervenute alle festa di ieri ad Argelato

Per approfondire:

Si è festeggiato ieri pomeriggio ad Argelato il primo anniversario del ristorante sociale a Borgo Digani, il complesso multiservizi e accoglienza promosso e realizzato dalla Fondazione Carisbo in collaborazione con La Venenta cooperativa sociale (in qualità di ente capofila), Gesser cooperativa sociale e Associazione Opera di Padre Marella onlus.

Nell’occasione, con la pubblicazione del Bilancio Sociale 2024 e il racconto di un anno di attività, sono state inoltre presentate le ultime novità del progetto, il convenzionamento con la DSM-PD di Bologna per l’accoglienza a bassa intensità dei tre gruppi appartamento e la rinnovata sinergia con FOMAL e Caritas per nuove opportunità di formazione, stage e inclusione lavorative dedicate a persone con fragilità e disabilità.

Sono intervenuti: Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo; Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Bologna; Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano; Chiara Ricciardelli, amministratore unico Scarl Insieme nel Borgo Digani. Hanno inoltre presenziato le istituzioni che sostengono l’iniziativa con: Isabella Conti, assessora al Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola della Regione Emilia-Romagna; Daniela Freddi, delegata al Piano per l’Economia Sociale della Città metropolitana di Bologna; Beatrice Draghetti, presidente FOMAL (Fondazione Opera Madonna del Lavoro).

Così Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo: "Il primo anniversario del ristorante sociale e la pubblicazione del Bilancio Sociale 2024 di Borgo Digani rappresentano l’occasione per festeggiare, insieme alle istituzioni, gli enti territoriali, i partner e le organizzazioni del Terzo settore coinvolte, un modello di relazioni e innovazione condiviso sin dagli albori del progetto nel 2019".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Anniversario