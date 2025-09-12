Borgo Digani, modello inclusivo. Grande festa al ristorante sociale

Si è festeggiato ieri pomeriggio ad Argelato il primo anniversario del ristorante sociale a Borgo Digani, il complesso multiservizi e accoglienza promosso e realizzato dalla Fondazione Carisbo in collaborazione con La Venenta cooperativa sociale (in qualità di ente capofila), Gesser cooperativa sociale e Associazione Opera di Padre Marella onlus.

Nell’occasione, con la pubblicazione del Bilancio Sociale 2024 e il racconto di un anno di attività, sono state inoltre presentate le ultime novità del progetto, il convenzionamento con la DSM-PD di Bologna per l’accoglienza a bassa intensità dei tre gruppi appartamento e la rinnovata sinergia con FOMAL e Caritas per nuove opportunità di formazione, stage e inclusione lavorative dedicate a persone con fragilità e disabilità.

Sono intervenuti: Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo; Fabio Lucchi, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Bologna; Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano; Chiara Ricciardelli, amministratore unico Scarl Insieme nel Borgo Digani. Hanno inoltre presenziato le istituzioni che sostengono l’iniziativa con: Isabella Conti, assessora al Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia e Scuola della Regione Emilia-Romagna; Daniela Freddi, delegata al Piano per l’Economia Sociale della Città metropolitana di Bologna; Beatrice Draghetti, presidente FOMAL (Fondazione Opera Madonna del Lavoro).

Così Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo: "Il primo anniversario del ristorante sociale e la pubblicazione del Bilancio Sociale 2024 di Borgo Digani rappresentano l’occasione per festeggiare, insieme alle istituzioni, gli enti territoriali, i partner e le organizzazioni del Terzo settore coinvolte, un modello di relazioni e innovazione condiviso sin dagli albori del progetto nel 2019".