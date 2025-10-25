Borgo Paglia, la seconda vita sull’acqua

I medicinesi lo chiamavano "al Baurg" o borgo inferiore, e in passato era uno dei sei quartieri storici della città, con il macello vecchio affacciato sulla San Vitale, le case popolari e i cortili lastricati. Oggi, Borgo Paglia non è solo un luogo simbolo di Medicina: è un’area urbana completamente riqualificata e ridisegnata dal punto di vista ambientale e sociale, pensata per migliorare la qualità degli spazi pubblici e della vita della comunità. Giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti anti-allagamento, nuove alberature e zone d’ombra diffuse, piazze e spazi verdi, percorsi ciclopedonali e nuove aree dedicate alla mobilità attiva.

Un intervento da 1,4 milioni di euro, di cui 980mila finanziati dalla Regione tramite il bando per la Rigenerazione urbana e 420mila euro stanziati dal Comune, che coniuga sostenibilità e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici, cura dello spazio urbano e attenzione alle persone che lo abitano. Realizzato grazie al lavoro di un team multidisciplinare, il progetto di riqualificazione è stato costruito assieme alle cittadine e ai cittadini attraverso percorsi di ascolto e partecipazione e ha interessato l’intero sistema degli spazi pubblici. Gli interventi hanno introdotto soluzioni pensate per migliorare la gestione delle acque piovane e la sicurezza idraulica degli spazi pubblici, nuove alberature e aree verdi per mitigare le temperature estive e migliorare il microclima urbano e, accanto alla componente ambientale, il progetto ha ridisegnato le piazze e i percorsi pedonali per favorire la socialità e la vita di comunità, con la creazione di percorsi di mobilità lenta e ciclopedonale che mettono in relazione il quartiere con il centro abitato e le aree di servizio. A inaugurare il nuovo Borgo Paglia (nella foto), il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessora all’Ambiente, Irene Priolo, e il sindaco di Medicina, Matteo Montanari. "Rigenerare spazi urbani non significa soltanto riqualificare luoghi, strade ed edifici, ma ripensare il modo in cui viviamo le nostre città – hanno sottolineato de Pascale e Priolo –. Interventi come quello di Borgo Paglia confermano l’importanza di una pianificazione attenta e sostenibile, che rafforza la sicurezza ambientale e la capacità dei territori di adattarsi ai cambiamenti in atto, migliorando al tempo stesso la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini che in queste aree urbane vivono e lavorano".

L’intervento, inserito nel più ampio progetto "Lungo il Canale di Medicina", mira a riqualificare gli spazi urbani lungo il canale storico. Sono state realizzate tre piazze di quartiere e percorsi ciclopedonali che collegano l’ex macello, il magazzino comunale e la casa di quartiere.

