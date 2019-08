Bologna, 6 agosto 2019 - Il segno della ruota che colpì il ristorante ‘Il Randagio’. Le facciate ridipinte di tanti esercizi commerciali. Le grondaie rotte sotto il ponte. A un anno dall’inferno (VIDEO e FOTO), non è semplice trovare i segni di Borgo Panigale in fiamme. Ma le tracce ci sono. Soprattutto nella paura di chi, nei pressi di quel ponte, conduce la propria vita di tutti i giorni. Nelle parole di Bruno De Vizio, tra i titolari de ‘Il chiodo fisso’, ferramenta a poche decine di metri dal ponte su cui ogni giorno scorrono migliaia di mezzi tra tangenziale e autostrada: «Servirebbe fare un Passante, nord o sud, per portare il traffico pesante via da lì».

Sembra passato un secolo dall’esplosione dell’autocisterna in A14 che scatenò il terrore, il 6 agosto 2018. Sicuramente, per il passante occasionale, sarebbe pressoché impossibile ricostruire le ore di paura mentre continuava a salire il conto dei feriti, che superò i 140 a cui si aggiunsero due morti. Ma il tamponamento fra tir del 30 luglio, in cui ha perso la vita Gheorg Pantea Moglan, ha rievocato le immagini della colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, il rumore delle macchine che esplodevano, il boato della cisterna.

Scuote la testa Maurizio Gamberini, titolare del bar Love, e guarda il ponte da cui, solo pochi giorni fa, si è riaffacciato l’incubo: «L’altro giorno ho avuto paura. Si sperava che una cosa del genere non sarebbe successa mai più. Invece questo sembra quasi un modo per celebrare l’anniversario». Ricorda bene la sequenza di «bussi» che annunciavano l’esplosione, come quello più grosso. Come i lavori nelle settimane successive per mettere a posto la vetrata, spaccata dall’onda d’urto, e il tendone bruciacchiato. Questa piccola città nella città, finita suo malgrado in tutti i tg e su tutti i giornali, non è scomparsa nemmeno dalla memoria di chi viene da fuori: «Ogni tanto viene qualche curioso, fa domande, vuole capire quello che è successo».

Fuori dal bar, Samantha Trasforini affronta la calura estiva con gli amici e un bicchiere di spritz: «Noi eravamo in ferie, sentimmo subito parenti e amici. L’altro giorno eravamo qui». Che cosa si prova, a vedere da lontano il proprio quartiere avvolto nel fumo, è facile immaginarlo: «Ansia». Così come è semplice intuire l’eredità di quella giornata: «La paura. Da qui ci passiamo tutti i giorni, l’orario era il peggiore: è quello in cui i bimbi vanno a scuola. Questo tratto di strada è da rivedere». C’è anche un’eredità positiva, persino da un pomeriggio terribile: «Sono stati tutti molto bravi. E veloci nella ricostruzione». Lo stesso per Gamberini: «Nella zona, a quanto so, i risarcimenti sono arrivati in tempi molto brevi». Gli ultimi dati parlano di 26 milioni di danni già risarciti da Allianz alle 786 parti lese che hanno fatto richiesta (per abitazioni, attività commerciali, lesioni personali). Restano da liquidare alcune pratiche con importi particolarmente alti e situazioni complesse, che richiedono tempi più lunghi.

Dall’altro lato del ponte c’è il Nutri Shop. Ci lavora Lorenzo Giovannini, che quel giorno era in palestra: «Stavamo alla finestra, che per fortuna era aperta, e cercavamo di capire che cosa fosse successo. All’inizio sembrava un bollettino di guerra». Tanti rimasero feriti dall’onda d’urto dell’esplosione mentre osservavano ciò che era successo: «Non puoi pensare che succeda una cosa del genere». Quello che rimane, di quel giorno, è «la totale impreparazione di ciascuno di noi a un evento del genere». Poi la vita va avanti: «Siamo stati sorpresi dalla velocità con cui sono stati riparati i danni – racconta –. Ora sono più preoccupato per il tram».