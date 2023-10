Borgonzoni apre, ma punge: "Poteva chiederlo prima"

"La priorità è la messa in sicurezza della Torre Garisenda. Il sindaco non sposti l’attenzione da quello che era e resta il punto cruciale della questione", dice la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, in risposta alle parole di Matteo Lepore. La leghista – che in queste settimane si è spesa per trovare 5 milioni di euro del Pnrr per salvare la Torre – punge il primo cittadino, ricordandogli "che avrebbe già dovuto sapere dal Comitato tecnico scientifico, e come ribadito dalla Soprintendenza – la cui sollecitudine è stata determinante – che ogni sforzo deve mirare alla salvaguardia di uno dei simboli di Bologna".

Da qui, però, apre alla proposta di allargare la tutela Unesco anche alle Due Torri.

"Il ministero ribadisce il proprio impegno e con il suo Ufficio Unesco si adopererà per supportare l’attività di predisposizione dei nuovi perimetri per inserire la Torre Garisenda all’interno dell’area del sito dei ‘Portici di Bologna’, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel luglio 2021. Una richiesta – quella dell’inserimento di entrambe le Torri – che il Comune avrebbe già potuto sottoporre alla missione consultiva Unesco in occasione della sua visita in città dello scorso giugno, così come il Comune avrebbe potuto nel tempo richiedere fondi per la Garisenda, senza aspettare che fossi io a proporli".

Resta, comunque, scontato per Borgonzoni "che a tutti noi farebbe piacere questo ulteriore riconoscimento, ma anche se realizzabile comunque non potrebbe presumibilmente arrivare prima del 2025". Per la sottosegretaria alla Cultura "il sindaco dovrebbe rendersi conto che questa situazione non è imputabile al ministero né a nessun altro se non ai suoi funzionari comunali, i quali forse non gli hanno adeguatamente rappresentato la situazione di pericolo ed urgenza".

Resta freddo al tema della proposta Unesco, l’altro sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che già aveva fatto domanda di inserire nel patrimonio Unesco la nostra città, con particolare riferimento alla scuola di pittori bolognesi dai Carracci a Guido Reni, ai tempi della sua candidatura a senatore in città: "Credo che la lettera di Lepore per inserire le Torri patrimonio Unesco sia inutile... mentre ritengo necessario raddoppiare l’intervento dello Stato sulla Garisenda da 5 a 10 milioni di euro".

ros. carb.