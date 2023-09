Borgonzoni: "Baby gang, occorrono più pattuglie"

"Servono più controlli: con gli ordini di servizio dei Quartieri bisognerebbe far passare le pattuglie della Polizia Locale più volte". È Lucia Borgonzoni (foto), sottosegrataria leghista alla Cultura, a chiedere una maggiore attenzione attorno all’area di Villa Aldini, dopo i fatti legati alle scorribande della baby-gang, composta da minori stranieri ospitati proprio nella magione napoleonica. Ieri Borgonzoni ha visitato la struttura che da tempo ospita migranti minori in comunità, e dove a breve (fine anno-inizio anno nuovo) dovrebbe cominciare le operazioni di ripristino per costruirci all’interno una scuola e il museo della comunicazione e Marconi. "La Questura mi ha sottolineato che i controlli sono già stata rafforzati, mentre sia al Comune, sia alla comunità che lavora all’interno, ho detto che serve una maggiore presenza delle pattuglie – spiega Borgonzoni –. E’ vero che a breve non ci saranno più, ma è anche vero che in quel posto i migranti non sarebbero dovuto mai finire. Noi come ministero intanto finanziamento il restyling del secondo lotto, vedremo se in futuro potremo contribuire con altri fondi. Villa Aldini merita di essere restituita ai cittadini nel suo splendore".

pa. ros.