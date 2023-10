Borgonzoni chiede i dati dell’Agenzia spaziale. E da Tokyo punzecchia il collega critico d’arte

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, ha chiesto un monitoraggio plurisistemico della Garisenda, analizzando i dati satellitari dell’Agenzia spaziale europea. "E’ fondamentale integrare le tecnologie già utilizzate con sistemi innovativi, come con il Colosseo. Su questo ho convocato una riunione al ministero con l’Esa".

Borgonzoni ha anche punzecchiato Sgarbi. "Servono analisi, non impressioni dopo un’occhiata. La sottoscritta, pur impegnata ora in Giappone a stipulare accordi con 15 produttori cinematografici e quindi a portare soldi all’Italia, è stata capace di accorgersi della Garisenda e di trovare i fondi. Sgarbi ha le deleghe? Non si era accorto di niente".