Borgonzoni: "Palazzo Pepoli, il Comune freni"

Il nuovo museo Morandi prenderà il posto del Museo della storia di Bologna a Palazzo Pepoli. Un cambiamento figlio dell’accordo tra il Comune e la Fondazione Carisbo che porterà Palazzo d’Accursio a gestire lo storico palazzo di via Castiglione per i prossimi 12 anni.

Ma di fronte a questa grande trasformazione, c’è da chiarire un aspetto di non poco conto: dove finisce tutto il patrimonio culturale, di proprietà dello Stato, presente all’interno del museo? Parliamo di 85 reperti archeologici, tra i quali quattro reperti romani da teatro e basilica, due tombe villanoviane/etrusche e addirittura una strada romana. Senza contare l’oggettistica e i pezzi di abbigliamento risorgimentale. Ma anche rilievi, gessi, busti, statue e dipinti, il tutto proveniente da vari musei civici che, in caso non tornassero nei luoghi originari, eventuali altri spostamenti andrebbero comunque autorizzati dalle Belle Arti. Stesso iter per alcune opere di privati presenti nell’ormai ex Museo della storia di Bologna come due oli di Morandi e una medaglia di Cassini.

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, non avendo ricevuto alcuna comunicazione su come intenda procedere Palazzo d’Accursio, ha voluto vederci chiaro. E lunedì ha fatto un primo sopralluogo con la soprintendente di Bologna Francesca Tomba.

"Abbiamo saputo che all’ultimo piano di Palazzo Pepoli entro il 2026 sorgerà il nuovo Museo Morandi. Ma nessuno ha comunicato né alla Soprintendenza, né al ministero della Cultura, che fine farà il patrimonio della mostra", dice Borgonzoni.

Tant’è che dieci giorni fa, anche in seguito a una comunicazione arrivata dai promotori della raccolta firme (4.500) per non spostare il Museo della città, "è stata inviata dalle Belle Arti una ’pec’ al Comune per avere l’elenco delle opere e dei beni dello Stato nel Palazzo. Tra queste, ad esempio, c’è addirittura una strada romana. Ma – fa sapere la sottosegretaria – nessuno ha risposto alle sollecitazioni della Soprintendenza".

Di fronte alle parole di Matteo Lepore dello scorso marzo, dove annunciava "una grandissima opportunità per rilanciare tutta la zona del Quadrilatero della cultura", Borgonzoni replica con una stoccata.

"Palazzo d’Accursio fa grandi annunci, come con la Garisenda. Ma poi non chiede nulla e fa di testa propria. Forse il Comune non sa che esistono delle regole?", si chiede la numero due del ministero della Cultura. Ma c’è anche altro da chiarire.

"Sappiamo che all’ultimo piano ci sarà il nuovo Museo Morandi, ma negli altri due piani, invece, che cosa si farà? Nessuno pare saperne qualcosa. Non vorrei che, magari, quelle zone inutilizzate vengano affittate a locali o ristoranti – con prezzi di favore – ai soliti noti... In questo caso Palazzo d’Accursio dovrebbe dirlo chiaramente", punge Borgonzoni. Da qui, restano anche le perplessità della sottosegretaria rispetto alla decisione di smantellare un museo "che è costato 40 milioni di euro con un allestimento di un grande designer, Mario Bellini". Resta, poi, un’altra grana pendente: la battaglia legale del comitato guidato da Elisabetta Brunelli per il ripristino del Museo Morandi a Palazzo d’Accursio.