Borgonzoni: "Tutela allargata, esame dei tecnici"

"Sicuramente non ci intesteremo un sì o un no. Lo chiederemo agli uffici tecnici, che valuteranno i margini". Lucia Borgonzoni, di ritorno da una missione per il governo in Giappone, dove ha stretto rapporti e siglato accordi con diversi produttori in concomitanza del festival del cinema di Tokyo, è intervenuta sulla proposta avanzata da Matteo Lepore, ovvero estendere la tutela Unesco dei portici anche alle due torri. Con la Garisenda malata che quindi riceverebbe una protezione ’doppia’, nella teoria. Nella pratica però bisogna stare sulle analisi dei dati e sui report del comitato tecnico-scientifico, come ricorda la sottosegretaria leghista alla Cultura. "La tutela Unesco non è una cosa che si fa dall’oggi al domani – ricorda ancora Borgonzoni –, serve un iter non banale. Chiederemo ai nostri uffici tecnici del ministero se sarà possibile allargare la tutela, essendoci già quella per i portici. Abbiamo già fatto un grande lavoro come ministero della Cultura per i portici, vedremo cosa si potrà fare per le torri, la nostra assoluta priorità è quella di metterle in sicurezza al più presto". Infine da Borgonzoni una nota sui fondi. "Ho chiesto subito 5 milioni di euro da reperire nel prossimo bando del Pnrr su torri e campanili – continua la leghista –. Ma si è trattato di una stima provvisorio, la Soprintendenza e il comitato tecnico-scientifico ci diranno meglio cosa fare".

Un salto in avanti sul reperimento dei fondi l’ha provato a fare, invece, l’altro sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. "Ho proposto che l’intervento dello Stato, inizialmente stimato dalla collega Borgonzoni in 5 milioni di euro, sia innalzato a 10 milioni di euro – sottolinea Sgarbi, giorni fa sotto la torre malata per un sopralluogo –. Con la garanzia dei progettisti di un intervento non troppo lungo e non frazionato. La tutela Unesco proposta da Lepore? Non dà alcuna garanzia rispetto a quella di un altro ente, l’Unesco spende denaro, ma non lo dà. Tra l’altro io avevo già proposto di inserire tempo fa tutta la città di Bologna nel patrimonio Unesco, ma mi era stato risposto che non è più possibile, che queste tutele non si fanno più".

