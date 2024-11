Borse, cinture e foulard contraffatti in vendita a Bologna, denunciato il titolare dell'attività

Bologna, 21 novembre 2024 - Vendeva prodotti contraffatti di molte prestigiose marche come Gucci, Louis Vuitton e Fendi e occhiali da sole privi della certificazione di conformità agli standard di sicurezza europei. Il titolare dell'attività, che opera all'interno del Centergross, è stato così denunciato dalla Guardia di Finanza e multato per seimila euro.

Il tutto è accaduto l'altro giorno quando i finanzieri del comando provinciale di Bologna sono intervenuti all'interno dell'area commerciale di Funo di Argelato, noto per essere il punto vendita più grande di Bologna per quanto riguarda il pronto moda, per effettuare dei controlli a carico dell'attività, a seguito di un attento lavoro di intelligence sviluppata anche attraverso il controllo economico del territorio.

I controlli hanno evidenziato che all'interno dell'attività, che si occupa di vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, erano conservati e pronti per la vendita numerosi prodotti contraffatti. Tra questi sono stati rinvenuti foulard, borse, cinture e portafogli falsi di molte prestigiose griffe come Gucci, Louis Vuitton e Fendi. Motivo per cui i finanzieri hanno sequestrato un totale di 10.107 articoli.

Non solo, le Fiamme Gialle hanno anche sequestrato 10.274 paia di occhiali da sole, risultati privi della certificazione di conformità agli standard di sicurezza dell'Unione Europea. Il legale rappresentante della società, un uomo di origine cinese, è stato denunciato a piede libero per i reati di contraffazione di marchi e di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Inoltre allo stesso, per la violazione delle norme sulla conformità agli standard di sicurezza, è stata comminata una sanzione amministrativa di seimila euro.