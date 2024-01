Borse di studio a tre diplomati

Il Comune di Galliera ha assegnato anche quest’anno le borse di studio agli studenti meritevoli di Galliera. Si tratta di borse a favore di coloro che hanno conseguito la maturità in una scuola secondaria di secondo grado con votazione finale non inferiore a 85/100 e risultino iscritti ad un corso universitario per l’anno successivo.

"La consegna delle borse di studio é sempre un momento molto emozionante – dice il sindaco Stefano Zanni – abbiamo premiato il frutto del lavoro e dell’impegno costante negli studi di tre studenti di Galliera e voglio augurare loro un futuro pieno di soddisfazioni". A essere insigniti della borsa di studio sono stati: Giusi Colangiuolo, Malak Trabelsi, Alex Sbaragli.