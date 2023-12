Borse di studio ai figli dei dipendenti

Il Gruppo L’Operosa ha celebrato a palazzo Pepoli i figli dei dipendenti che si sono distinti nell’anno accademico 2023. Si è tenuta infatti la cerimonia di premiazione dei vincitori del bando per le borse di studio (seconda edizione), un riconoscimento di mille euro conferito a 38 giovani universitari. Anche quest’anno, infatti, il Gruppo L’Operosa ha rinnovato l’impegno nella valorizzazione della formazione e dello sviluppo dei giovani, destinando una parte significativa dei fondi del welfare aziendale. Con lo sguardo rivolto al benessere degli oltre 3.500 dipendenti, il piano di welfare 2023 ha stanziato oltre 250mila euro e oltre al supporto fornito con le borse di studio, ha compreso anche il rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico, un contributo per l’acquisto di materiale scolastico destinato ai dipendenti con figli che frequentano le scuole superiori e un sostegno per quanti si occupano di familiari non autosufficienti. Inoltre, sta per partire la distribuzione di un buono spesa a beneficio di tutti i dipendenti. "Le persone – ha detto Claudio Pozzi, il presidente del Gruppo L’Operosa – rappresentano il nostro valore più prezioso e la nostra forza trainante".