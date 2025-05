Borse di studio della Bcc Felsinea. Premiati 43 giovani meritevoli

Anche quest’anno Bcc Felsinea rinnova il proprio impegno a favore dei giovani e dell’istruzione assegnando 43 borse di studio a studenti meritevoli, soci o figli di soci (a destra), che nel corso dell’anno scolastico e accademico 2024-2025 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di laurea magistrale con il massimo dei voti. Il fondo complessivo stanziato è di 30mila euro. "Sostenere lo studio e la formazione delle nuove generazioni è da sempre una nostra priorità – dichiara il presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli. –. Ogni anno investiamo in queste borse di studio e ci impegniamo attivamente nel promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole dei nostri territori".

La cerimonia di consegna rappresenta per Bcc Felsinea un momento significativo per riconoscere l’impegno e il talento dei giovani, premiando chi, attraverso lo studio, costruisce le basi per il proprio futuro e per quello del Paese. "Gratificare chi si distingue per dedizione e risultati eccellenti significa contribuire a costruire l’Italia di domani – prosegue il presidente Rizzoli. – Per questo è nostra volontà destinare risorse concrete al sostegno dei nostri giovani talenti, valorizzando anche il sacrificio e le fatiche dei loro genitori che sono soci della nostra Bcc".

Parallelamente, Bcc Felsinea porta avanti numerose iniziative di educazione finanziaria rivolte alle scuole del territorio, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti utili per comprendere il valore del risparmio, la pianificazione economica, come investire in sicurezza e l’importanza della previdenza. Grande attenzione viene dedicata anche ai temi attuali come i pagamenti digitali e i rischi legati alla Rete, ambiti in cui i più giovani possono trovarsi esposti a pericoli, e in cui è quindi fondamentale prepararli a saperli riconoscere e affrontarli. Solo negli ultimi tre anni, circa 2mila studenti hanno partecipato ai programmi di educazione finanziaria promossi da Bcc Felsinea.