Borse firmate nel bagagliaio dell’auto: denunciato

Dodici borse griffate, dal valore di migliaia di euro, sequestrate dalla polizia stradale. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio, nel territorio di San Benedetto, ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato che trasportava nel bagagliaio la merce.

È accaduto nei giorni scorsi, sull’autostrada A1 Direttisima, nei pressi del casello di Badia. Gli agenti, durante il controllo di un’auto con targa italiana condotta dallo straniero, hanno notato che il guidatore dava segni di nervosismo e agitazione. Il suo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione accurata dell’auto: all’interno del baule è stato così trovato uno scatolone con le 12 borse griffate, senza etichette e documentazione relativa all’acquisto.

Il conducente non è stato in grado di dimostrare la provenienza lecita della merce e gli agenti, pertanto, hanno sottoposte a sequestro gli articoli, denunciando l’uomo per ricettazione. Resta da capire se le borse siano originali o copie praticamente identiche a quelle in vendita per migliaia di euro nei negozi.

Va ricordato che anche chi compra prodotti ’taroccati’ rischia: è infatti passibile di una salata multa perché l’acquisto di merce contraffatta è illegale. Inoltre, l’acquisto di prodotti contraffatti alimenta l’economia sommersa e le attività illegali, contribuendo al finanziamento della criminalità organizzata. Se invece la merce sequestrata fosse originale potrebbe trattarsi di un furto ai danni di qualche rivendita avvenuto nel territorio nazionale. Le indagini proseguono quindi per verificare la provenienza delle borse.