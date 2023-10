Derubata mentre passeggia assieme al marito in via Indipendenza: borseggiatrice arrestata

Bologna 12 ottobre 2023 – Passeggia assieme al marito in via Indipendenza, quando all’improvviso viene aggredita da due ragazze che le rubano il borsello. Pronto l’intervento dei carabinieri che, arrivati sul posto, hanno bloccato una delle due autrici del furto – una 23enne bulgara -, mentre la complice è riuscita a fuggire.

Il tutto è accaduto intorno alle 13 di martedì scorso e la vittima del furto è una 63enne italiana, a cui i militari hanno restituito ciò che le era stato rubato, ovvero il borsello contenente i documenti e 245 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la 23enne, disoccupata, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata arrestata dai carabinieri in attesa del processo con giudizio per direttissima.