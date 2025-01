Borussia, arrivano i tifosi tedeschi. Maxi controlli, disposti 250 agenti. Verifiche in aeroporto e autostrada

La città si prepara ad accogliere i quasi tremila tifosi del Borussia Dortmund, tra oggi e domani, in vista della partita di Champions League con il Bologna al Dall’Ara di domani sera. Non solo con l’ordinanza anti alcol e vetri del Comune, non solo la ’fan zone’ per gli ospiti tedeschi allestita nel parco di Villa Cassarini, ma ecco anche un maxi dispiegamento di forze dell’ordine per controlli serrati in città e non solo. Gli occhi saranno puntati infatti pure sui suoi accessi: sull’aeroporto Marconi, per esempio, dove, benché non siano previsti molti arrivi via aereo di supporters del Borussia dalla Germania, è stato comunque previsto un aumento dei controlli del personale della Polaria; e sulle principali vie d’arrivo in città, come le tratte autostradali interessate dal transito dei tifosi (in pullman e auto) e i caselli, che saranno oggetto di attento monitoraggio da parte degli agenti della polizia stradale.

Come detto, da oggi alle 10 entra in vigore l’ordinanza emessa dal Comune dopo il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico riunito in Prefettura l’altro giorno, ordinanza che vieta la vendita d’asporto di vetri e lattine in centro storico fino alle 3 di stanotte e, martedì, dalle 10 alle 21 in centro e fino alle 3 in via Saragozza; divieto poi di somministrare alcolici, anche all’interno dei locali, per domani pomeriggio, dalle 14.30 alle 19. Misure che, dunque, saranno affiancate dallo straordinario dispiegamento di uomini delle forze dell’ordine.

Nello specifico, la Questura ha predisposto uno strutturato servizio interforze al fine di gestire in sicurezza la presenza dell’elevato numero di tifosi tedeschi che si riverserà nelle strade del centro storico, per prevenire criticità nelle varie fasi dell’evento e per permettere loro di trascorrere un weekend sereno in città. Così, per oggi è stato disposto l’impiego di 250 uomini appartenenti a polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria e polizia locale, che verranno raddoppiati nel giorno del match, arrivando a circa 500 unità.

Il personale sarà impegnato in varie tipologie di servizi, parte delle quali mirate a prevenire situazioni di illegalità nelle aree nevralgiche del centro. Tra gli altri interventi, sono previsti controlli della polizia amministrativa e dalla polizia locale per assicurarsi il rispetto della citata ordinanza sugli alcolici; poi, attività di vigilanza dinamica nei pressi delle strutture ricettive che daranno ospitalità ai membri del ’Muro Giallo’; intensificazione dei controlli del territorio con l’impiego dei Reparti prevenzione crimine per garantire, all’esigenza, tempestività d’intervento e salvaguardia degli obiettivi sensibili.

In prima linea, come raccontato nei giorni scorsi sul Carlino, ci saranno poi anche i commercianti, rappresentati dalle loro associazioni. Confcommercio Ascom e Confesercenti hanno infatti assicurato massima sinergia da parte degli esercenti pubblici associati con le forze dell’ordine, per monitorare e intercettare le situazioni potenzialmente critiche dentro e nei pressi dei loro locali.

Infine, martedì le forze dell’ordine saranno impegnate soprattutto a garantire l’ordine pubblico nei servizi connessi all’incontro calcistico: in questo frangente è fondamentale il contributo fornito dalla società Bologna calcio, che ha già previsto l’impiego di un elevato numero di steward per garantire sicurezza integrata e prevenzione.

Notevole infine lo sforzo messo in campo dai vari enti coinvolti nella gestione dell’evento per assicurare un servizio di trasporto dei tifosi tedeschi che, a bordo di diversi pullman, partiranno dalle vie del centro storico per arrivare ai giardini di Villa Cassarini, luogo in cui l’amministrazione comunale ha allestito per martedì pomeriggio la ’fan zone’ sorvegliata: un’area di comfort in cui i tifosi avranno a disposizione servizi igienici e potranno intrattenersi, consumando birre, piadine e panini disponibili in appositi food truck, fino al momento in cui si muoveranno in gruppo verso lo stadio, scortati dalle forze dell’ordine.