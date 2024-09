Borussia, il ‘muro giallo’ da scalare

Finalista lo scorso anno, ex casa dell’oggetto del mistero del calciomercato Matt Hummels, il Borussia Dortmund sarà tra le avversarie del Bologna nell’avventura in Champions League dei rossoblù. I tedeschi del BVB sono dunque i primi avversari provenienti dalla prima fascia per la squadra di Vincenzo Italiano con i gialloneri che hanno vinto una Champions League nella stagione 1996/1997 vantando al contempo un’esperienza a livello internazionale vastissima (comprese le vittoria della Coppa delle Coppe 1965/1966 e la Coppa Intercontinentale del 1997). Oltre a questa anche un blasone che l’ha vista trionfare 8 volte in Bundesliga, 5 in Coppa di Germania e 6 in Supercoppa di Germania. Sam Beukema e compagni dovranno essere abili ad arginare il reparto offensivo del Borussia, guidato da Sebastien Haller e dall’estro di Julian Brandt. Il calciomercato ha portato la punta franco-senegalese Serhou Guirassy e vedrà il turco ex Juventus Emre Can con la fascia di capitano. Nel complesso la squadra di Nuri Sahin, ex gallonero ora passato in panchina, è sicuramente una delle avversarie più temibili tra quelle sorteggiate durante la cerimonia di Montecarlo al pari del Liverpool che tuttavia il Bologna dovrà sfidare ad Anfield Road. Affrontarla tra le mura amiche del Dall’Ara potrebbe essere la leva giusta per cercare di fare uno sgambetto ai finalisti della scorsa edizione. Sarà durissima proprio per la solidità degli avversari, già ampiamente abituati a lottare su più fronti ma soprattuto avvezzi alle lotte di vertice. Lo dimostrano i titoli nazionali e la già citata finale di Champions dello scorso anno con la vittoria finale sfumata soltanto contro il Real Madrid.

Gianluca Sepe