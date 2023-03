Bosco anti-inquinamento Allnet pianta 150 arbusti

Un piccolo bosco per migliorare la qualità ambientale di Casalecchio e per ricordare Vanessa Lopergolo, dipendente della società che ha promosso la piantumazione, scomparsa prematuramente lo scorso settembre. Così ieri pomeriggio con una partecipata cerimonia nella sponda di mezzo ettaro di terreno che sovrasta la galleria autostradale in via Belvedere si è inaugurato l’intervento di forestazione con 150 piante sostenuto da Allnet.Italia, distributore indipendente specializzato in soluzioni innovative nella tecnologia delle informazioni e nelle telecomunicazioni, con il supporto tecnico di AzzeroCO2, società di consulenza per la sostenibilità e l’energia, fondata da Legambiente e Kyoto Club. Obiettivo del progetto, spiegano in Comune, è quello di creare, con il tempo, una barriera vegetale che contribuirà a ridurre la presenza delle polveri sottili generate dal traffico veicolare, svolgendo, allo stesso tempo, una funzione fonoassorbente.

Inoltre, l’intervento migliorerà l’aspetto paesaggistico del quartiere, siamo nella fascia collinare tra Ceretolo e Calzavecchio, favorendo altresì la fruibilità dell’area grazie alle nuove alberature che andranno a creare zone d’ombra che consentiranno alla comunità di beneficiare di questo spazio verde rigenerato. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni, Emiliano Papadopoulos, Kostas Papadopoulos, e Diego De Marchi di Allnet.Italia e Valentina Imperato di AzzeroCO2.

"La forestazione del territorio che stiamo pianificando in tutte le aree urbane di Casalecchio rientra nella nostra strategia di contrasto al cambiamento climatico", ha chiarito l’assessora Negroni che ha aggiunto come anche la scelta delle essenze messe a dimora (bagolaro, ciliegio, leccio e farnia) tiene conto delle condizioni ambientali del territorio. "Siamo entusiasti di poter ridurre il nostro impatto sul territorio che ci ha dato i natali e visto crescere nel corso di questi anni -ha aggiunto Emiliano Papadopoulos- Questa iniziativa va a collocarsi in un ben preciso disegno strategico di sviluppo basato su solidi valori di sostenibilità ambientale, economica e sociale".