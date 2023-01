Bosso: "Opere pubbliche, nessun ritardo"

di Nicodemo Mele

"Il 2023 è l’ultimo anno del mio mandato e in primavera 2024 sarà eletto il nuovo sindaco di Casalecchio. Segnato da due anni di pandemia, dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica ed economica, questo secondo mandato lo abbiamo impegnato nella realizzazione di importanti progetti, grazie all’impegno di tutta la macchina comunale. Grandi opere pubbliche che cambieranno il volto della città, senza mai dimenticare il sostegno alle famiglie e le politiche educative".

Così Massimo Bosso, sindaco dei 36mila abitanti di Casalecchio, traccia un bilancio dell’impegno amministrativo cominciato nel 2014.

Interramento della Nuova Porrettana nel centro di Casalecchio, a che punto sono i lavori?

"I tempi previsti sono tutti rispettati – annuncia il sindaco, soddisfatto – stanno completando le berlinesi e in estate verrà gettato il solaio della galleria. Entro il 2024 sarà aperto il primo tratto di Nuova Porrettana. L’Anas sta stendendo il progetto definitivo del secondo lotto che, dalla zona artigianale del Faianello, collegherà la Nuova Porrettana al casello autostradale di Sasso Marconi. Speriamo che i lavori comincino nel 2024".

E l’interramento della ferrovia Porrettana nella stessa zona del centro di Casalecchio?

"Le Ferrovie stanno realizzando il progetto. Il nostro impegno, assieme a quello della Regione Emilia Romagna, sta nel far aprire anche questo cantiere nel 2024 e nell’assicurare la disponibilità concreta del finanziamento".

A che punto siamo con il Ponte sul Reno?

"Dopo la recente inaugurazione della nuova passerella pedonale, in gennaio partirà il restyling della passerella coperta del 2005.

Entro la primavera sarà riqualificata piazza della Repubblica".

E la barriera antirumore davanti all’Unipol Arena?

"Terminata e operativa da metà dicembre, nelle prossime settimane realizzeremo il marciapiede antistante".

Linea del tram e linea notturna dei bus: tempi e prospettive.

"Nei mesi corsi è stato dato il via agli studi preliminari della linea Blu del tram, che toccherà Casalecchio.

In pratica, si sta entrando nei dettagli dell’opera e nelle ipotesi di tracciato con cui, in seguito, andare a cercare i finanziamenti.

Con la Linea Rossa e la Linea Verde rappresenta un progetto metropolitano di grande valore trasportistico per il territorio bolognese.

Soddisfatti, anche per l’avvio del progetto della linea notturna dei bus, da anni richiesta con gli altri sindaci dell’area metropolitana. In linea con il Presidente Mattarella che ha sollevato il problema delle stragi del sabato sera, vogliamo offrire ai giovani un servizio pubblico che nei fine settimana li riporti a casa in totale sicurezza".

Ciclovia del Sole o EuroVelo: cosa bolle in pentola?

"La Città Metropolitana di Bologna ha appena concluso l’iter di affidamento della progetto definitivo ed esecutivo del tratto che riguarda Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Marzabotto. Con le realtà locali porteremo avanti progetti di grande respiro culturale e ambientale per poter accogliere al meglio i ciclo turisti".