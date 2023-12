Si intrufola in una botola in strada per manomettere i contatori: denunciato un 48enne

Bologna, 14 dicembre 2023 - Un uomo di 48 anni è stato denunciato per interruzione di ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità dai carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, con l'aiuto dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, per aver manomesso i contatori dell'elettricità che regolano l'illuminazione in strada e nei negozi.

Il tutto è accaduto sabato 9 dicembre intorno alle 13.30, quando un cittadino ha chiamato i carabinieri per informarli che un uomo vestito di nero era entrato in una botola di via Belfiore e che contemporaneamente l’illuminazione pubblica e quella dei negozi adiacenti era cessata improvvisamente. Come se non bastasse, l'uomo una volta uscito dalla prima botola si era infilato in un'altra in via Urbana, evidentemente nel tentativo di manomettere altri contatori dell’energia elettrica, ma senza riuscirci.

I militari dell'Arma, a seguito delle recenti segnalazioni delle ultime settimane dovute alle interruzioni di corrente, che erano state comunque riparate dall’ente fornitore dei servizi di energia, avevano predisposto dei servizi mirati per individuare l'uomo e lo hanno intercettato in via Barberia, L'uomo, un quarantottenne nigeriano, è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni strumenti da scasso, tra cui una tronchese.

I carabinieri hanno chiamato i tecnici della fornitura di energia elettrica i quali hanno fatto un sopralluogo e accertato che qualcuno aveva manomesso diversi contatori collocati nelle botole sotterranee del centro. I successivi accertamenti sul conto dell’uomo hanno consentito ai carabinieri di appurare che a settembre era stato invitato a lasciare il territorio italiano con un’ordinanza del Questore poiché irregolare. È ancora ignoto il movente che avrebbe spinto il quarantottenne ad agire in quel modo.