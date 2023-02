Botte al barista che vuole chiudere Denunciato un 18enne ubriaco

Vuole continuare la serata bevendo, ma il barista vuole abbassare la serranda e riceve dei cazzotti in piena faccia. Un 18enne è stato denunciato dai carabinieri di San Lazzaro per lesioni personali. L’episodio è avvenuto verso le 23, in un bar gestito da cittadini cinesi in via del Rio, nella frazione Ponticella. L’attività commerciale si stava avviando verso l’orario di chiusura e il barista, un 30enne cinese, si stava apprestando a sistemare il bar e ad abbassare la serranda. All’interno dell’esercizio, però, c’era un gruppo di ragazzi italiani che non sembrava se ne volessero andare. Ad un certo punto, però, il barista si è avvicinato ai ragazzi, che continuavano a pretendere di avere da bere, dicendo che se ne sarebbero dovuti andare da qualche altra parte perchè lui doveva chiudere. Ed è stato in quel momento che, in una frazione di secondo, la situazione è degenerata.

Il 18enne italiano che era insieme agli amici alle parole del barista, forse in preda anche ai fumi dell’alcool, ha iniziato dapprima ad aggredire verbalmente il cinese chiedendo da bere. Alle continue risposte negative del 30enne il giovane gli ha sferrato alcuni pugni, in pieno volte, per poi andarsene con gli amici e lasciandolo a terra con il volto insanguinato. Il barista è andato al pronto soccorso a farsi medicare ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’esercente ha, poi, deciso di recarsi dai carabinieri di via Paolo Poggi a San Lazzaro a sporgere denuncia contro il 18enne che lo aveva aggredito. Tramite le videocamere di sorveglianza e un’indagine lampo i militari sono risaliti al 18enne e nei giorni scorsi lo hanno denunciato per lesioni personali.

Zoe Pederzini