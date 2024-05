Botte alla compagna per gelosia. Scatta il ‘codice rosso’: arrestato

Un nuovo caso di violenza di genere colpisce la provincia. Stavolta la vittima è una giovane ragazza sulla ventina, aggredita e picchiata dal compagno in preda a un violento raptus di gelosia. È quanto successo nei giorni scorsi quando i carabinieri di Medicina hanno arrestato un trentenne marocchino con l’accusa di maltrattamenti. L’uomo è stato poi rilasciato, dopo che il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima con obbligo del braccialetto elettronico. In particolare, i militari hanno ricevuto la chiamata di un cittadino, preoccupato a causa delle urla e delle richieste di aiuto provenienti da un appartamento. Un timore che ben presto si è rivelato fondato perché, una volta arrivati davanti al portone dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato una ragazza sulla ventina che stava piangendo. Dopo essersi tranquillizzata, la giovane ha riferito che il compagno – successivamente identificato nel trentenne marocchino – in preda a un violento raptus di gelosia, l’aveva prima picchiata e poi spinta a terra. Non solo, accecato dalla rabbia, l’uomo aveva anche preso a pugni la porta della camera da letto, luogo in cui la vittima e sua madre (che vive nel suo stesso appartamento) si erano barricate per sfuggire all’aggressione.

Un incubo che fortunatamente è finito grazie all’arrivo dei carabinieri. Il trentenne, tra l’altro, avendo intuito che stavano arrivando i militari, ha tentato di fuggire. Una fuga durata pochissimo poiché è stato bloccato e arrestato poco dopo. Su disposizione della Procura, che ha immediatamente attivato il ‘codice rosso’ per tutelare la ragazza, il trentenne è stato arrestato e poi rilasciato.

Chiara Caravelli