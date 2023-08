Botte alla mamma ‘surrogata’ Il bimbo di 3 anni la difende "Basta papà, devi andare via"

di Nicoletta Tempera

"Papà, basta". A 3 anni, il piccolo aveva già imparato a capire la violenza. Quella che il padre, ogni giorno, compiva contro la madre. Da quando era arrivato lui, nato negli Stati Uniti da maternità surrogata, l’uomo, 63 anni, maltrattava e mortificava ogni giorno, ripetutamente, la sua compagna, di 66. "Tu non sei sua madre, lui non ha una mamma, ma solo un papà", le frasi che le rivolgeva abitualmente. Minacce e prepotenze continue, unite a violenze fisiche commesse di fronte al piccolo, che hanno alla fine spinto la donna a denunciare tre anni di vessazioni ai carabinieri della stazione Bologna. Che, una volta ricostruiti i fatti, con le indagini coordinate dal procuratore Marco Imperato (foto in alto), hanno chiesto e ottenuto dal gip la misura dell’allontanamento dell’uomo dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento alla donna.

Stando a quanto emerso, la relazione tra i due era iniziata nel 2019: l’anno successivo erano volati negli Stati Uniti, dove avevano fatto nascere il bambino. Subito dopo, però, erano iniziati i problemi. Nella denuncia presentata ai militari dell’Arma, la donna aveva riferito come lui, che non aveva più un’occupazione, quando lei era fuori casa per lavoro avrebbe dovuto occuparsi del bimbo. Così, però, non era. La sera, quando la vittima rientrava, spesso trovava il bimbo solo, ancora sveglio, mentre il compagno, nell’altra stanza dormiva. Una circostanza che, stando a quanto riferito dalla vittima, si sarebbe ripetuta più e più volte, fino a spingerla a installare delle telecamere nascoste nell’appartamento, per verificare cosa accadesse quando lei non c’era. E quei filmati le avrebbero restituito la realtà dei suoi sospetti: come raccontato ai carabinieri, infatti, il sessantatrenne, stanco di doversi occupare del bimbo e spesso ubriaco, avrebbe sistemato il bambino sul seggiolone, con il viso rivolto verso il muro, per andarsene poi a dormire in un’altra stanza. Incurante del disagio, della paura, di qualunque esigenza del figlio. Non solo. Quando il sessantatreenne si era poi accorto della presenza delle telecamere in casa, aveva avuto una reazione ancora più violenta con la compagna, tanto che lo stesso bimbo aveva tentato, con gli strumenti che un bambino può avere a tre anni, di bloccare il padre. "Basta, voglio che te ne vai", gli avrebbe detto. Al che l’uomo, stando a quanto riferito dalla compagna, avrebbe minacciato addirittura il bambino, rivolgendo allo stesso tempo insulti sessuali alla mamma.

Un incubo, dal quale la donna ha deciso di svegliarsi a luglio scorso, sporgendo denuncia ai carabinieri della stazione Bologna. E adesso il ‘compagno padrone’, indagato per maltrattamenti in famiglia, non potrà avvicinarsi più a lei, né al piccolo. Almeno per un po’.