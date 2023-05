Botte e cinghiate alla madre per i soldi: finisce in carcere a Bologna

Castenaso (Bologna), 12 maggio 2023 – Cieco di rabbia si scaglia sulla madre: volano pugni e cinghiate. Tutto perché la donna non gli dava i soldi che le chiedeva. Non contento, poi, ha messo a soqquadro la casa, impossessandosi del bancomat della donna.

E' quanto accaduto il 4 maggio scorso, a Castenaso. A dare l’allarme il padre dell'uomo, che ha chiamato i Carabinieri. Gli uomini dell’Arma lo hanno rintracciato vicino alla pensilina di un autobus e lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Si tratta di un 35enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di droga. "Sotto choc e col volto ricoperto di sangue, la donna non ha voluto farsi accompagnare al Pronto Soccorso", informano i Carabinieri, che poi hanno portato il 35enne in caserma recuperando il bancomat che aveva preso alla madre.

Su disposizione della Procura di Bologna, il 35enne è stato portato in carcere. Ulteriori approfondimenti hanno consentito di rilevare che l'uomo si era reso responsabile di altri maltrattamenti nei confronti dei genitori che aveva aggredito in circostanze analoghe un anno fa, aggiunge l'Arma. All'epoca dei fatti, il figlio, già indagato per maltrattamenti verso i genitori, era stato sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare fino al processo, avvenuto lo scorso gennaio e terminato con una sentenza di condanna alla pena di un anno e quattro di reclusione e relativa sospensione della pena.