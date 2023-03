Bologna, botte alla compagna con il tubo dell’aspirapolvere: allontanato da casa

La donna, colpita con una borsetta, è rimasta ferita (foto di repertorio)

San Lazzaro (Bologna), 6 marzo 2023 – Schiaffi, pugni, calci e persino le botte con il tubo dell’aspirapolvere. Una violenza senza confini quella che da settembre un quarantenne pregiudicato metteva in atto nei confronti della convivente, coetanea.

La donna, residente a San Lazzaro, a ottobre aveva denunciato ai Carabinieri della stazione il compagno, un operaio, e venerdì i militari hanno eseguito nei confronti dell'uomo un'ordinanza, emessa dal Gip su richiesta della Procura che applica nei suoi confronti la misura cautelare dell'allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Maltrattamenti iniziati, secondo quanto riferito dalla vittima “a giugno, dopo che lei lo aveva accusato di avere una relazione con un'altra donna".



All'inizio si era trattato solo di discussioni molto animate, ma "a settembre, a seguito dell'ennesima lite, l'uomo, dopo averla insultata, l'aveva colpita con schiaffi e pugni in varie parti del corpo". Da quel momento i litigi tra i due sono sempre stati caratterizzati dalle violenze fisiche, con il 41enne che "colpiva con schiaffi e calci la compagna".

In una circostanza l'uomo l'ha picchiata sulla testa "con una borsetta, provocandole lesioni guaribili in 30 giorni", mentre un mese fa "ha colpito la compagna all'orecchio e al braccio destro con un tubo dell'aspirapolvere, per poi darle un pugno in piena fronte".

In quella circostanza l'uomo ha anche preso alla compagna il cellulare "per evitare che potesse chiedere aiuto alle Forze dell'ordine". Alla fine, il 41enne è stato convocato dai Carabinieri in caserma e sottoposto alla misura cautelare.