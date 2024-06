Botte e offese dal compagno-padrone: donna salvata dalla suocera

Bologna, 18 giugno 2024 – Tragedia solo sfiorata a Sant’Agata Bolognese. La tempestiva segnalazione della suocera ha permesso di porre fine alle continue violenze del compagno e scongiurare un epilogo tragico della vicenda.

D’altra parte in quella casa il clima di tensione era diventato insostenibile, tanto da spingere la donna a dormire in macchina per evitare il rapporto ravvicinato col marito, ormai sempre più prepotente e aggressivo.

Le minacce e le dimostrazioni di gelosia erano sfociate anche nella violenza fisica. In un’occasione, infatti, il 46enne aveva aggredito la compagna con pugni e schiaffi perché si era rifiutata di preparargli la cena. L’’affronto’ fu punito con una notte di percosse.

Da qui la decisione del Gip di disporre l’allontanamento da casa dell’uomo con l’applicazione del braccialetto elettronico, L’accusa per lui è quella di maltrattamenti contro familiari o conviventi. I carabinieri, allertati dalla madre del 46enne, sono riusciti a rintracciarlo e a dare seguito alle disposizioni cautelari del giudice.