Botte davanti ai quattro figli Tenta di strangolare la compagna Trentaduenne finisce in carcere

L’ha prima picchiata violentemente, poi ha tentato di strangolarla. Tutto davanti ai figli. Una tragedia sfiorata quella che ha visto protagonista una donna ventottenne di origine tunisina vittima delle violenze del compagno. Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, intorno alle 18.30, i carabinieri sono stati informati del fatto che una giovane era stata aggredita in via Umberto Terracini. I militari dell’Arma, una volta arrivati sul posto, sono stati informati da alcuni passanti che l’aggressore era fuggito in auto, mentre la donna era ancora in zona insieme ai quattro figli, tra adolescenti e una neonata.

Ma la fuga del compagno è durata poco. L’uomo, infatti, è tornato sul posto completamente ubriaco e, vedendo i carabinieri che stavano raccogliendo testimonianze rispetto a quanto accaduto, si è ulteriormente alterato e ha tentato di aggredirli. L’aggressore, successivamente identificato in un trentaduenne di origine tunisina, è stato arrestato e ora si trova nel carcere della Dozza.

Dai racconti della donna, sentita dai carabinieri, è emersa una situazione di violenza e maltrattamenti che andava avanti da anni. La ventottenne ha infatti riferito di essere stata collocata in una struttura protetta due anni fa, a seguito di comportamenti violenti del compagno che nel settembre del 2021 era stato denunciato per maltrattamenti. I rapporti si erano poi riavvicinati qualche tempo dopo quando il trentaduenne, dopo aver intrapreso un progetto di riconciliazione proposto dai servizi sociali, era stato autorizzato a riavvicinarsi alla compagna e i figli senza la presenza degli assistenti. Una calma, apparente, che si è bruscamente interrotta domenica scorsa.

L’uomo era andato a prendere la donna e i figli con la sua macchina. L’intenzione era quella di passare un pomeriggio estivo insieme accompagnato da un buon gelato. Ma nel viaggio in auto la situazione è completamente degenerata. Il trentaduenne, visibilmente ubriaco, ha iniziato a litigare animatamente con la compagna che a sua volta gli ha chiesto di scendere dall’auto. Da quel momento per la giovane mamma è iniziato un incubo. L’uomo ha fermato la macchina all’altezza di via Terracini, poi ha prima picchiato la donna, seduta sul sedile del passeggero, e dopo tentato di strangolarla con la cintura. Tutto questo davanti ai quattro figli.

La ventottenne ha reagito riuscendo a colpire il compagno con una bottiglia di vodka trovata in auto ed è fuggita. Ma il suo incubo non è finito. Una volta raggiunta, è stata presa a pugni. Una situazione che ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno a loro volta chiamato immediatamente i carabinieri. La donna, nonostante le numerose ferite al volto, ha rifiutato le cure mediche degli operatori sanitari giunti sul posto e ha deciso di rimanere con i quatto figli, in evidente stato di choc. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, si trova ora nel carcere della Dozza.

Chiara Caravelli