Botte e insulti davanti ai figlioletti Allontanato il marito violento

Anni di tradimenti, botte e insulti. Anche di fronte ai loro due bambini piccoli, di due e tre anni appena. Finché la moglie, una donna di 29 anni originaria del Bangladesh, ha trovato la forza di denunciare ai carabinieri il marito, un connazionale di 38 anni. E quest’ultimo, due giorni fa, è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposta dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri della Stazione Navile, quartiere in cui la coppia abitava.

Tutto nasce dalla denuncia delle ventinovenne ai carabinieri di via Agucchi, ai primi giorni di agosto. In quell’occasione, la donna disperata ha raccontato di come il suo matrimonio, contratto nel 2013 in Bangladesh, fosse precipitato da quando, nel 2018, aveva scoperto che il marito la tradiva tramite alcuni messaggi che gli aveva trovato sul cellulare. L’uomo aveva sempre negato, minacciando di chiedere il divorzio, ma le liti, dapprima esclusivamente verbali, sarebbero poi continuate facendosi via via più accese e violente. Finché l’anno successivo la moglie aveva scoperto un’ulteriore relazione adulterina dello sposo e in quell’occasione, alla richiesta di spiegazioni lui aveva reagito colpendola al viso con schiaffi e pugni, per poi afferrarla per il collo fin quasi a farle perdere conoscenza. In altre circostanze, l’avrebbe minacciata con un coltello da cucina. L’anno scorso, ad aprile, rientrato dal lavoro l’uomo avrebbe iniziato a insultare la moglie con frasi tipo "Non sei una buona madre" e addirittura "Ti faccio violentare", per poi picchiarla. Il tutto alla presenza dei due figli minori.

Così nei confronti dell’operaio, già noto alle forze dell’ordine per altri reati, è stata disposta la misura cautelare e il trentottenne è stato allontanato dalla casa in cui vive la famiglia.