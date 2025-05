Botte e minacce a mamma e figlie. Ragazzina denuncia il padre padrone

Ancora una volta, è stata una bambina a far emergere gli abusi domestici di un padre padrone. Rompendo quel silenzio fatto di consuetudine e paura che per anni ha impedito a sua madre di chiedere aiuto, si è sfogata con le insegnanti della scuola media della Bolognina che frequenta, riuscendo così a far mandare via suo padre da casa. Sono stati i carabinieri a sviluppare le indagini, nate proprio da una segnalazione della preside al comandante della stazione Navile, il luogotenente Nicola Patti, militare di lungo corso (è a Bologna dal 1989) che conosce ogni dinamica della Bolognina, un punto di riferimento dei cittadini che vivono e lavorano nella zona.

I carabinieri, partendo dalle dichiarazioni della ragazzina alle insegnanti (che hanno segnalato la situazione anche ai servizi sociali), hanno ricostruito un contesto famigliare di terrore. Instaurato dal padre, un operaio quarantottenne di origine bengalese. L’uomo, stando a quanto accertato dai militari dell’Arma, avrebbe ripetutamente maltrattato la moglie, connazionale di 39 anni, insultandola, minacciandola e prendendola anche a pugni e schiaffi, tanto da provocarle degli ematomi. Lo stesso atteggiamento il quarantottenne, già con precedenti e solito avere scatti di rabbia, lo avrebbe riservato anche ai tre figli, in particolare alle due bambine più grandi, una delle quali è ancora alle elementari. Un clima di violenza e paura, diventato insostenibile non solo per la moglie, ma anche per la ragazzina più grande.

Che, all’ennesima scenata violenta del padre scatenata da motivi banali, ha deciso di chiedere aiuto. E lo ha fatto il giorno dopo a scuola, confidandosi con le sue insegnati che a loro volta hanno riferito le circostanze apprese ai carabinieri. Circostanze proseguite da più di due anni, confermate dai bambini in audizione protetta e anche dalla mamma. Al termine dell’indagine, coordinata dalla pm Elena Caruso, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e nei suoi confronti il gip ha disposto l’allontanamento dalla casa famigliare e il divieto di avvicinamento a moglie e figli, con l’applicazione del braccialetto elettronico.