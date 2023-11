Botte e minacce alla compagna: "Ti prendo a calci in faccia"

Prima la minaccia poi le torce la spalla. I carabinieri della stazione di Castenaso hanno eseguito una misura cautelare di allontanamento e divieto di avvicinamento alla vittima, nei confronti di un operaio di 41 anni, senza precedenti, indagato per maltrattamenti in famiglia, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, violenza privata e lesioni aggravate. Il provvedimento nasce dalla querela di un’impiegata sulla trentina, che a ottobre si era rivolta ai militari di Castenaso, per denunciare il compagno che aveva conosciuto tre anni prima. La donna ha riferito che la relazione era cominciata male da subito e che si era deteriorata dopo un anno con la nascita di un figlio che lui non desiderava. L’uomo, infatti, sosteneva di essere stato "incastrato" e da sempre si è disinteressato al figlio, non occupandosi dei bisogni del bambino e anzi mostrandosi infastidito. Col tempo, poi, ha iniziato anche ad ingelosirsi al punto di clonare la messaggistica della compagna, sostenendo di essere stato tradito. In un’occasione, il quarantunne, trovando una chat a suo dire ‘sospetta’ tra la compagna e un suo amico, aveva aggredito la donna, stringendole il braccio e rompendole il telefono. Una relazione tossica, destinata a terminare nel peggiore dei modi, come accaduto la sera del 25 settembre scorso, quando il quarantunenne, adirato perché la donna era tornata casa in ritardo, dopo averla spaventata con le solite minacce del tipo: "Ti sfondo il cranio! Ti prendo a calci in faccia!", l’ha aggredita, nell’intento di toglierle il telefonino dalle mani. Così facendo le ha procurato una distorsione alla spalla. Resasi conto che la situazione stava diventando pericolosa, temendo per sé e per il figlio, la donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Castenaso che hanno attivato subito il Codice Rosso, in attesa degli sviluppi giudiziari che hanno portato, nella giornata di giovedì, alla misura cautelare.

Zoe Pederzini